La replica della Lega a difesa del primo cittadino : "Evitiamo litigi e parliamo di proposte politiche"

"Prendiamo atto del confluire della lista civica dei ‘Sassolesi’ all’interno di Fratelli d’Italia. Gli ottimi rapporti con i tre esponenti di spicco Lucenti, Caselli e Zanni sono per noi garanzia di una grande competenza e di un’ottima e fattiva collaborazione che ha permesso di portare ottimi risultati all’attuale Giunta". Questo il commento, a margine della conferenza stampa di Fratelli d’Italia, di Sharon Ruggeri, Segretario cittadino della Lega che tuttavia non può non registrare, ‘sorpresa’, alcuni ‘mali di pancia’ evidenziati nel corso del dibattito. Riferimento, nemmeno troppo velato, alle critiche mosse da Cuoghi all’attuale amministrazione cittadina. "Auspichiamo e siamo certi che questi verranno risolti molto presto all’interno del loro partito, evitando conseguenze all’interno della maggioranza nel quale esprimono anche una figura di spicco come il vicesindaco da oltre un anno e mezzo. La città – aggiunge Ruggeri, che proprio con FdI si era candidata nel 2019 salvo poi passare alla Lega – non ha sicuramente bisogno di litigi e personalismi ma di proposte politiche. Da tempo – conclude il segretario leghista - sono in atto chiari tavoli politici quindi e non c’è alcuna volontà di rompere da parte della Lega, quanto piuttosto quella di costruire insieme un progetto di ampio respiro".

s.f.