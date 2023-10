La replica di Barcaiuolo: "Il sindaco se la prenda con il suo collega del Pd Lepore. E il trasferimento è transitorio"

Dal suo banco di parlamentare di Fratelli d’Italia, Michele Barcaiuolo difende l’operato del governo sul tema dei migranti e invita il sindaco Muzzarelli a cambiare l’obiettivo della sua critica: la lettera andrebbe indirizzata, a suo parere, a un compagno di partito.

Barcaiuolo, Muzzarelli scrive a Piantedosi lamentandosi dei 40 migranti arrivati da Bologna senza avviso

"Sbaglia indirizzo. Se la prenda piuttosto con il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha scaricato parte dei suoi migranti su Modena".

Quindi i 40 migranti sono arrivati

"Sì, ma credo si tratti comunque di un trasferimento transitorio. Buona parte di loro nei prossimi giorni andrà altrove".

La lamentela però ha un fondamento

"Che però suona strano detto da un sindaco del Pd: reagiscono tutti alla stessa maniera. Sono a favore dell’accoglienza dei migranti, purché non debbano essere loro ad alloggiarli nei propri comuni".

A Sassuolo Menani ha detto la stessa cosa

"Almeno lui è più credibile, ha una storia politica che giustifica una risposta di questo tipo".

Eppure il ministro Piantedosi è finito ancora una volta nel mirino del sindaco Muzzarelli

"E’ paradossale, dovrebbe piuttosto ringraziarlo".

Perché?

"Semplicemnte perché dopo i tagli agli organici degli agenti di polizia operati dai governi di sinistra, con il ministro Piantedosi a Modena sono arrivati cento agenti in più. E credo che un aumento di queste proporzioni dia una grossa mano a chi ha a cuore la sicurezza della città. Ma ci sono anche altri motivi che dovrebbero spingere il sindaco a ringraziare questo governo".

Quali?

"Cominciano ad arrivare i primi risultati, dopo la pressione esercitata sull’Europa, e nelle ultime settimane gli sbarchi sono nettamente diminuiti".

Con l’insediamento del governo Meloni però gli sbarchi sono aumentati...

"Sì, ma rispetto a quale periodo? Quello caratterizzato dal Covid. Rispetto agli ultimi tre anni il flusso è aumentato, ma in confronto ai livelli pre pandemia siamo perfettamente in linea"

Va bene così allora?

"Assolutamente no, sono ancora troppi. Ma per arginare il fenomeno dobbiamo bloccarli alla partenza. E per fare questo l’Europa deve fare la propria parte e mandare risorse".

Dall’estero non dovrà arrivare più nessuno?

"Solo chi sarà in grado di inserirsi nel nostro tessuto produttivo accettando nel contempo i valori della nostra cultura. Non è scontato, c’è chi arriva qui e pretende di esportare usi e costumi che per noi sono inaccettabili".

E chi scappa dalla guerra?

"Quelli saranno sempre accolti da noi e dagli altri Paese europei, che sono disposti ad accogliere i rifugiati, ma non i clandestini che sfuggono al nostro controllo".