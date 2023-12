La replica di Fatatis e Pasini:: "Massima attenzione alle scuole"

VIGNOLA

L’assessora alla scuola di Vignola, Daniela Fatatis (foto), replica agli attacchi del consigliere di opposizione Angelo Pasini, che in questi giorni ha segnalato problemi di manutenzione su più edifici scolastici. "Su una cosa – rileva Fatatis - ha ragione il consigliere Pasini: la visita in municipio dei ragazzi della succursale del Levi ospitata alle scuole Barozzi è stata un bell’esempio di democrazia e partecipazione. Gli studenti si sono rivolti ai rappresentanti delle istituzioni con modi ed espressioni adeguati; un esempio per tutti, in primis coloro che alzano i toni e strumentalizzano. Nel corso dello stesso incontro è stato concordato di convocare per giovedì 21 un incontro sulla ristrutturazione dei servizi igienici con tutte le parti interessate: i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti dell’Istituto scolastico, i rappresentanti del Comune e quelli della Provincia. Perché il consigliere Pasini non può certo far finta di non sapere che gli Istituti superiori sono di competenza della Provincia, non foss’altro per il suo passato di amministratore. Quanto alle scuole Andersen, nulla di rocambolesco, ma tutto secondo pratiche di buon governo…Il pezzo mancante è stato installato lunedì e ora i bambini potranno tornare nelle loro aule. Anche per il riscaldamento discontinuo nell’Auditorium delle scuole Muratori, è già programmato un sopralluogo con la ditta produttrice. L’attenzione di questa Amministrazione sulla manutenzione degli edifici scolastici è continua e propositiva".

m.ped.