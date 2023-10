La rete Rosso-Verde. A sinistra del Pd provano a compattarsi: "Alleanza non scontata"

Mentre il Partito democratico è impegnato nelle consultazioni per elaborare il programma elettorale e decidere i candidati, cresce il fermento anche alla sua sinistra. Lunedì ci sarà una conferenza stampa durante la quale verrà presentata ufficialmente la Rete Rosso-Verde per la provincia di Modena, un nuovo "strumento politico" promosso da Sinistra Italiana (riferimento Giorgio Bolognesi), Europa Verde (Paolo Silingardi), da associazioni come Insieme a Sinistra guidati da Paolo Trande e composto da ex Articolo Uno e Coraggiosa non confluiti nel Pd, da liste civiche locali a carattere progressista ed ambientalista "che intendono partecipare con una propria proposta alla tornata elettorale della prossima primavera nei 34 comuni dove si vota".

La Rete Rosso-Verde, si specifica nella convocazione della presentazione, "lungi dall’essere un nuovo Partito, si costituisce con lo scopo di offrire un supporto progettuale e strategico e di sostenere le liste territoriali alternative alla destra con l’obiettivo, non scontato, di costruire una alleanza larga progressista, democratica ed ecologista da presentare al voto". Saranno indicate priorità programmatiche e linee ispiratrici "da portare al confronto con le altre forze e con gli altri soggetti potenzialmente alleati".

In contemporaea, sempre su impulso tra l’altro di Paolo Trande, nasce in Emilia-Romagna ’Insieme a Sinistra - Civici Progressisti Ecologisti’. Sono oltre 142 uomini e donne, da diverse province dell’Emilia-Romagna, firmatari di un un appello "che ha l’ambizione di riportare al centro le persone e la loro partecipazione politica affinché sia ancora possibile attivarsi, credere e sperare nella forza di cambiamento della sinistra". Alcuni dei firmatari provengono dall’esperienza di Articolo Uno ed Emilia-Romagna Coraggiosa, ma hanno deciso di non confluire nel Partito democratico, "altri non hanno una precedente appartenenza a specifici movimenti o partiti e perlopiù provengono dalla società civile impegnata in ambito sociale".

L’iniziativa intende al contempo "contribuire alla ricucitura di tutto il fronte progressista, dal Pd al Movimento 5 Stelle fino a tutte le forze democratiche realmente alternative alla destra". A comporre l’arcipelago sono tra l’altro Sinistra Italiana e Verdi, la Rete Neo-municipalista per la Giustizia Sociale e Ambientale, Possibile, le realtà cattoliche e laiche che chiedono "pace, non armi", i giovani di Friday for Future, gli studenti del Movimento delle tende: "Dobbiamo essere insieme per costruire una gamba eco-socialista e pacifista, in grado di offrire una opzione convincente al frammentato mondo della sinistra".

Uno degli snodi, se non forse il più importante, dell’eventuale alleanza saranno le primarie di coalizione. A questo proposito in un’intervista Trande aveva avvertito: "Le primarie hanno un senso se sono un modo per selezionare la migliore o il migliore interprete delle tre opzioni culturali e politiche dell’alleanza (liberale, Dem e mondo rosso-verde). Se diventano invece la maniera per regolare conti interni al Pd e magari, sarebbe una sciagura, l’ennesima riproposizione cattolici contro laici, ex margherita versus ex ds, prevedo che la cosa interesserà poco gli eventuali alleati del Pd".