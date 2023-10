La rete Rosso-Verde si ingarbuglia : "Evitiamo discussioni troppo lunghe"

"Evidentemente in Sinistra italiana hanno bisogno di tempi di confronto più lunghi, eviterei però di costruire il programma guardandosi allo specchio, noi siamo disponibili al confronto". Il responsabile organizzativo regionale di Europa Verde Verdi Paolo Silingardi non nasconde l’imbarazzo per la nota stizzita con cui Giorgio Bolognesi di Sinistra italiana ha gelato i potenziali alleati della rete Rosso – Verde che hanno convocato una conferenza stampa per domani. Il senso è illustrare ai media il progetto "di un nuovo strumento politico – si legge nella presentazione dell’iniziativa – promosso da Sinistra Italiana, Europa Verde, da associazioni come Insieme a Sinistra (ex Articolo Uno e Coraggiosa non confluiti nel Pd), da liste civiche locali a carattere progressista ed ambientalista che intendono partecipare con una propria proposta alla tornata elettorale della prossima primavera in cui 34 comuni del modenese eleggeranno sindaci e consigli comunali".

Silingardi, sorpreso della sorpresa di Sinistra italiana nel ritrovarsi convocata alla conferenza stampa a sua insaputa?

"C’è stato un equivoco, ma abbiamo chiarito: domani alla conferenza ci sarà il segretario regionale di Sinistra italiana Michele Bonforte. Evidentemente a Sinistra italiana hanno bisogno di tempi più lunghi per decidere. Il problema è che la politica ha tempi più rapidi di quelli dei partiti: c’è un’antica vocazione iscritta nel Dna della sinistra di perdersi in discussioni estenuanti ritardando all’infinito il momento della stretta sui contenuti".

Bolognesi ha detto che Sinistra italiana non ha sottoscritto alcuna alleanza.

"Nemmeno noi, nulla è scontato, tanto meno l’alleanza con il Pd. La rete Rosso-Verde non è un partito. Nasce proprio per offrire un supporto progettuale e strategico a sostegno delle liste territoriali alternative alla destra con l’obiettivo – ribadisco non scontato – di costruire un’alleanza larga progressista, democratica ed ecologista. Ciascuno comparirà con il proprio simbolo, stiamo parlando di un confronto a sinistra per costruire un programma elettorale di coalizione".

Programma comune.

"Certo. Sarebbe esiziale se qualcuno pensasse di costruire il programma guardandosi allo specchio. Comprendiamo che loro vengono da un percorso di opposizione, ma anche noi riteniamo che una eventuale alleanza progressista che vada dal Pd al M5s debba basarsi su una forte discontinuità programmatica rispetto alla conduzione amministrativa del centrosinistra di questi anni".

Può fare degli esempi di discontinuità?

"Zero consumo di suolo agricolo, superamento della Bretella Campogalliano-Sassuolo investendo in maniera massiccia sul trasporto su ferro, previsioni di risorse economiche per realizzare edilizia pubbliche per fronteggiare la drammatica richiesta di case a prezzi ragionevoli".