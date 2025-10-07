La ricetta di Bottura: "La cucina italiana sia patrimonio Unesco"

Quando Massimo Bottura parla di cucina italiana, non è mai solo questione di ricette o stelle Michelin. È una battaglia culturale, un atto di resistenza contro l’omologazione. E il 10 dicembre 2025, a Nuova Delhi, quella battaglia si giocherà davanti all’assemblea Unesco che deciderà se riconoscere la Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Una sfida che significa contrastare l’Italian sounding che danneggia il Made in Italy, tutelare le tradizioni autentiche, sostenere il settore agroalimentare contro le imitazioni che valgono miliardi sottratti alle nostre imprese.

"Noi andremo a difendere la cucina italiana", ha detto ieri lo chef modenese al teatro della Fondazione San Carlo per i 140 anni del Resto del Carlino. "A Nuova Delhi ci sarà un’assemblea che deciderà se la cucina italiana diventerà patrimonio dell’Unesco", ha spiegato Bottura, aggiungendo che "l’ambasciatore italiano a Parigi vuole preparare una grande festa pre-votazione, perché sai i francesi sono complessi...". L’idea è riunire dentro il Refettorio di Parigi – uno dei tredici progetti di Food for Soul nel mondo, l’associazione fondata con la moglie Lara Gilmore – gli altri 29 ambasciatori chiamati a votare. "Raccontare che cos’è la cucina italiana, il gesto d’amore che sia per la tua famiglia, che sia per i tuoi clienti. Il fuoco in Italia è questo, dalla Sicilia in su".

E proprio il fuoco è stato protagonista in questi giorni a Casa Maria Luigia, dove si è conclusa la terza edizione di Identità di Fuoco, progetto nato dalla collaborazione tra Francescana Family e Identità Golose. Due giornate, il 5 e 6 ottobre, con chef stellati da tutto il mondo per celebrare le cotture a legna e i sapori affumicati.

"Amo Modena. Città speciale, come tutta l’Emilia", ha raccontato Bottura intervistato da Valerio Baroncini, vice direttore del Resto del Carlino, e da Barbara Manicardi, capo servizio della redazione modenese. "Da quando sei bambino ti sussurrano: devi stare insieme, insieme si è più forti. Se penso alla cucina penso a Lidia Cristoni", la storica cuoca dell’Osteria Francescana scomparsa di recente. "Ha insegnato che la cucina è una famiglia. Devi fare sedere a tavola tutti prima del servizio. A tavola si smussano le divisioni ed escono le idee".

È questa filosofia che Bottura trasmette ai giovani chef che arrivano da tutto il mondo all’Osteria Francescana, tre stelle Michelin. "Abbiamo un esercizio: ’’Chi sei?’’ Devono preparare piatti che mangiandoli ti raccontano la loro storia, esprimere se stessi attraverso una tecnica, un sapore, miscelare il territorio dove si trovano per trasformarlo magari in un mole messicano o in un curry indiano, però attraverso un cotechino". Le radici restano fondamentali. "Il mio primo piatto di successo? Al Campazzo andavamo a raccogliere la rucola selvatica sull’argine del Secchia, e preparavamo strozzapreti in chiave nonantolana, con prosciutto sfrigolato. L’Italia è fatta di mille cucine, diecimila campanili, grande biodiversità".

Nel dossier speciale dedicato ai 140 anni del Carlino, Bottura aveva immaginato un piatto-omaggio: una "lasagna ‘editoriale’", con la pasta sottile come carta, il ragù che racconta le radici, crema di Parmigiano e la parte croccante che sorprende come un titolo di prima pagina. "Perché il giornale, come la cucina, tiene viva una comunità". Ieri però ha scherzosamente rettificato: "Ho già cambiato idea. Il Carlino lo vedo come un dessert con tanti strati. Vado a prendere la torta Barozzi, la faccio diventare una spuma in mezzo a sfoglie croccanti, poi ci metto le amarene di Vignola".

Il prossimo 10 dicembre a Nuova Delhi si giocherà il riconoscimento di una tradizione che è economia, territorio, identità nazionale. Una vittoria che darebbe all’Italia uno strumento in più per difendere il suo patrimonio agroalimentare e contrastare le contraffazioni che nel mondo valgono oltre 100 miliardi di euro. Un voto che vale il futuro della nostra cucina.