La ricetta di Mezzetti: "Una città in equilibrio tra storia e modernità"

Risponde punto per punto, il candidato del centrosinistra Massimo Mezzetti, al documento che Italia Nostra ha inviato agli aspiranti sindaco. Un lungo elenco di risposte, che ha messo a fuoco le questioni più scottanti della città, a partire dalla tutela degli edifici storici, anche nelle parti interne.

"Il Pug, in quanto nuovo strumento urbanistico di governo della città, andrà sicuramente verificato alla prova della sua concreta applicazione, dalla quale, eventualmente, potranno scaturire i possibili correttivi ove si ritengano utili e necessari – spiega il candidato di centrosinistra – Quindi, da un lato, mi risulta che siano state previste nuove norme specifiche per la tutela degli edifici di interesse storico e architettonico, anche sulle parti interne, dall’altro le stesse norme andranno verificate alla prova dei fatti. La strada migliore, in generale, non credo sia quella di tornare indietro, alle vecchie norme, ma piuttosto di guardare avanti, migliorando le nuove". Sulle aree intorno alla Stazione Piccola, invece, Mezzetti sottolinea come "una quota delle aree della Stazione Piccola potrebbe anche essere destinata a un bisogno vero della città, e cioè alla realizzazione di quelle nuove case (io credo soprattutto di edilizia sociale) che molte famiglie stanno attendendo".

Sul capitolo "interventi ex scalo merci" invece è stato sottolineato come "ogni intervento deve essere valutato con attenzione e discernimento, ma attenzione e discernimento riguardano anche la fattibilità concreta degli interventi e non possono prescindere dalla qualità e dalla sostenibilità della proposta progettuale. L’area in questione deve dare le risposte che la città attende da tempo, da quando lo scalo merci è stato giustamente spostato all’esterno, risposte che riguardano il collegamento con la Stazione dei treni, la collocazione intermodale e la ricucitura definitiva con la zona della Sacca. Solo con interventi pubblici? Io non credo sia possibile per ragioni di reale fattibilità e non credo sia giusto anche dal punto di vista urbanistico: la parti della città vivono e vivono bene dove si riesce a creare un corretto equilibrio tra funzioni e residenza, tra presenza pubblica e attività private".

In relazione all’intervento realizzato all’ex Caserma Fanti, invece, Mezzetti precisa: "Ad oggi non mi sembra risultino illeciti di sorta. Nel caso, comunque, esistono sedi e organismi che hanno il compito di vigilare e verificare. Poi, è vero, nessun precedente è vincolante: nel caso della Caserma Garibaldi (ex Distretto) dovrà essere valutata, ancora una volta, la qualità del progetto, la sua congruità con l’obiettivo di recuperare un’ area lasciata in disuso e, ovviamente, almeno per noi, la piena corrispondenza alle norme e alle leggi vigenti. Sottolineo, però, quando sia importante che esista un progetto di recupero

dopo anni di abbandono".

Non è finita qui. Sulla trasparenza delle delibere comunali invece "è scritto nel nostro programma che le renderemo accessibili a tutti, senza limitazioni, se non quelle eventualmente previste dalle norme in essere, e anche in quel caso ci attiveremo per rimuovere eventuali ostacoli" ha risposto il candidato. Passando al tema mobilità, invece, "fatto salvo il dato che i filobus sono già mezzi elettrici su gomma, sulla opportunità del loro impiego in Corso Canalchiaro credo si debba aprire un confronto in città tra i diversi attori coinvolti, magari precedendo o comunque nell’ambito di una da noi prevista riorganizzazione del trasporto pubblico locale".

Tema chioschi. "Non si possono realizzare chioschi ogni metro quadrato e non si possono lasciare zone troppo ampie del Parco cittadino senza servizi e senza presidio. In generale non mi piace il cemento sul verde, ci si può rivolgere anche a tecnologie meno invasive e più sostenibili". "Mi piace pensare – conclude – a una città in equilibrio, che difenda i segni del suo passato e che sappia immetterne altri: storia e contemporaneità non sono categorie antagoniste, almeno non nel mio modo di pensare al futuro di Modena".