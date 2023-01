La ricostruzione di un giallo

IL FATTO

Il 18 novembre scorso viene ritrovata a Fossa di Concordia l’auto bruciata di Alice Neri, 32enne di Ravarino. Nel baule c’era il corpo carbonizzato della donna. Il marito ne aveva denunciato la scomparsa la mattina stessa.

LE ULTIME ORE

La donna era uscita per un appuntamento con un collega di lavoro la sera prima. Si era intrattenuta con lui in un bar fino a notte fonda. Alle 3.30 i due si erano separati, come confermano le telecamere.

MISTERO FITTO

Una volta salutato il collega, Alice temporeggia nel parcheggio e, secondo alcuni testimoni, bacia un nordafricano. L’ipotesi è che l’uomo sia salito sulla macchina.

L’ARRESTO

I carabinieri hanno identificato in Mohamed Gaaloul l’uomo salito in macchina. E’ stato arrestato in Francia il 14 dicembre. Ora è al Sant’Anna.