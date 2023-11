La rimpatriata al ristorante ’La Cartiera’ di Vignola

Grande rimpatriata e tanti "amarcord" l’altra sera all’hotel ristorante La Cartiera di Vignola. La classe 1973, che quest’anno festeggia i suoi primi 50 anni, si è infatti ritrovata dopo dieci anni (un’iniziativa simile era stata fatta anche per i 40) per ricordare gli anni della gioventù trascorsa insieme sui banchi di scuola o all’oratorio. Neanche a farlo apposta, alla festa dei 50 anni si sono presentati esattamente in 50. In grande maggioranza era presente la componente vignolese dei ragazzi del ’73, supportata comunque da un buon gruppetto maranese e di altri comuni vicini.

Non è mancato tuttavia chi, per essere presente a questa grande serata di ricordi ed emozioni, è giunto addirittura da Bellinzona, ovvero dalla Svizzera.

Dopo la cena e l’assaggio della torta celebrativa, la festa è proseguita fino a tarda notte, tra chiacchiere e balli. I partecipanti alla festa hanno inoltre già deciso, l’altra sera, di programmare la prossima rimpatriata, che sarà per i 55 o i 60 anni. L’obiettivo, è quello di rimanere in contatto e di potere riabbracciarsi di nuovo.

m.ped.