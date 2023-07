La rinascita dell’Aeroclub "Tromba d’aria devastante: tenacia per tornare in pista"

"Il 19 settembre 2021 è stato un giorno tragico per la sorte dell’Aeroclub di Carpi; i colleghi presenti in aeroporto quel giorno hanno rischiato la propria incolumità e, nonostante questo, sono stati i primi ed esortare il consiglio direttivo a rimboccarsi le maniche per ricominciare. E oggi, infatti, siamo qui". Mario Mormile, presidente dell’Aeroclub, ha salutato con queste parole cariche di emozione le tante persone presenti ieri mattina nella struttura di Fossoli in occasione della inaugurazione della ristrutturata Club House, colpita quasi due anni fa dalla tromba d’aria. Viaggiando a 300 km orari, oltre all’Aeroclub, aveva danneggiato alcuni edifici e capannoni agricoli nei dintorni. Sei gli aerei distrutti, così come un hangar e della nuovissima Club House del 2020 (ristrutturata dopo il sisma 2012) era rimasto solo lo scheletro esterno. "Della nuova struttura – ha proseguito Mormile – formata da 2 locali, una parte sarà dedicata a Club House, mentre la quella più estesa sarà destinata all’insegnamento, alla formazione e ai vari seminari che organizziamo periodicamente sui temi della sicurezza e la disciplina del volo. Se in ambito scolastico si pensasse poi, anche alla luce della prossima Università a Carpi, di aprire un corso formazione di manutentori aeronautici, la cui richiesta è sempre in aumento, il nostro Aeroclub potrebbe contribuire con i locali sull’aeroporto passando quindi dalla teoria alla pratica senza perdite di tempo". Presente all’inaugurazione il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "L’Aeroclub è pronto a iniziare un nuovo percorso. Quando visitai l’impianto a poche settimane dalla tromba d’aria, insieme alla vicepresidente Priolo, la situazione era davvero pesante. Vanno sottolineati determinazione e impegno che hanno reso possibile questo risultato. D’altra parte, questa terra è così: tenace e caparbia". Il taglio del nastro è un "segnale di fiducia e speranza" anche per la Romagna che si sta rialzando dopo l’alluvione. La Regione si era subito attivata con lo stanziamento di 180mila euro per raccolta e smaltimento dei materiali dispersi (tra cui eternit). "E’ un giorno di festa – ha detto il sindaco Alberto Bellelli – si celebrano la determinazione e la passione ma non dobbiamo sottovalutare i problemi che restano, come la viabilità". Presenti anche gli assessori Righi e Artioli, il presidente dell’Aeroclub d’Italia, Giuseppe Leoni, la Protezione civile e la polizia locale.

Maria Silvia Cabri