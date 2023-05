La rinascita di Palazzo Salimbeni, partiti i lavori a 11 anni dal sisma

A Nonantola al via i lavori per il recupero del palazzo comunale. Dopo i bandi di gara indetti dall’amministrazione per ripristinare la residenza Municipale, già Palazzo Salimbeni, danneggiata dal terremoto del 2012 e la successiva aggiudicazione dei lavori alla ditta Consorzio Jonico scarl di Valverde, Catania (l’importo complessivo è di 9.310.264,38 di euro, finanziato prevalentemente dal Comune di Nonantola e in parte dalla Regione Emilia-Romagna), il cantiere è stato aperto (la conclusione contrattuale è fissata per il 15 marzo 2025).

Assessore Cristiano Bassi (lavori pubblici) finalmente si parte...

"Sì. E’ davvero importante per il centro storico riportare tutti gli uffici nella sede storica del Comune in via Marconi. Una sede unitaria, bella e funzionale anche per le Officine Culturali; nel Polo che si affaccerà sul Giardino Perla Verde troverà spazio anche la ludoteca, oltre a biblioteca e fonoteca. È stato un progetto complesso, che ha richiesto tempo e svariate revisioni per giungere alla versione esecutiva, ricordiamo infatti che Palazzo Salimbeni è tutelato architettonicamente. Ringraziamo l’architetto Andrea Rosignoli, funzionario della Soprintendenza Belle Arti per la Provincia di Modena, per il contributo decisivo in questo senso".

Come procederanno gli interventi?

"In questi giorni, dopo lo spostamento del Ced, verranno ricavati gli uffici per il cantiere e il montaggio dei ponteggi già in corso. Poi inizieranno i lavori veri e propri che interesseranno tutto lo stabile: demolizioni e ricostruzioni; rafforzamento antisismico della struttura, specialmente della parte prospiciente via Marconi con la bellissima sala della musica, sede del Consiglio Comunale; lo spostamento dell’antiestetico ascensore, che ora deturpa lo scalone principale e ricostruzione delle scale di servizio. Oltre a nuove porte e finestre per il risparmio energetico. Fortunatamente, il sisma non ha danneggiato la Sala degli affreschi databile tra l’XI e il XII secolo, già sottoposta in passato a interventi di recupero funzionale. Un intervento molto atteso da tutti i cittadini e da quanti vengono a visitare il paese dell’Abbazia".

Gian Luigi Casalgrandi