La riqualificazione del centro Via San Pietro torna a splendere con la nuova pavimentazione

È stato completato l’intervento di riqualificazione stradale di via San Pietro, nel centro di Modena, con il rifacimento dei sottoservizi e la ripavimentazione in ciottoli e lastre di selce. Anche l’ultimo tratto di strada ora è stato aperto al transito esclusivo di pedoni e ciclisti, mentre quello veicolare sarà possibile dopo un periodo di assestamento della nuova pavimentazione. Proseguono, inoltre, i lavori in via San Giacomo, dove questa mattina è stato riaperto un primissimo tratto riqualificato di una ventina di metri, oltre che in corso Canalchiaro, nel tratto da via dei Servi a via San Giacomovia San Paolo, dove continuano le opere di rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera. A verificare il completamento dell’intervento in via San Pietro, nel corso di un sopralluogo, è stato il sindaco Muzzarelli, accompagnato dai tecnici comunali. L’intervento in via San Pietro, in continuità con quello già effettuato negli anni scorsi, ha interessato il tratto compreso tra la chiesa e via Saragozza e, come nelle altre strade cittadine dove si stanno svolgendo lavori dello stesso tipo, ha visto la scarifica della pavimentazione esistente in asfalto, il recupero dei ciottoli della pavimentazione storica sottostante, il rifacimento dei sottoservizi e, appunto, la ripavimentazione con lastre di selce e ciottoli.

In via San Giacomo, continuano i lavori nel tratto tra via Stella e corso Canalchiaro avviati a febbraio per il rinnovo dei sottoservizi e la riqualificazione stradale, anche in questo caso in ciottoli e selce in continuità con il tratto già rinnovato da via Ruggera a via Stella. La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate. I lavori nelle vie San Pietro e San Giacomo fanno parte di un pacchetto di interventi su alcune strade del centro storico, per un importo complessivo di 500 mila euro, che hanno interessato già via dei Servi, via Selmi e via Canalino. Proseguono, infine, i lavori di rinnovo dei sottoservizi a cura di Hera nel tratto di corso Canalchiaro da via dei Servi a via San Giacomovia San Paolo, in continuità con l’intervento effettuato lo scorso anno da via Bonacorsa a via dei Servi.

I lavori stanno interessando il lato est di corso Canalchiaro attraverso un restringimento di carreggiata e divieti di sosta, in modo da consentire il mantenimento del doppio senso e la svolta in via dei Servi. Nel corso dell’estate l’intervento si sposterà sul lato opposto. Al termine degli interventi di Hera, il tratto sarà interessato da un intervento di riqualificazione, anche in questo caso con pavimentazione in lastre di selce e ciottoli in continuità con i tratti precedenti, per il quale sono in corso le procedure volte all’assegnazione dei lavori, del valore di circa 360 mila euro. A seguire, le attività interesseranno via Rua Muro, nel tratto da piazzale San Francesco a via degli Adelardi.