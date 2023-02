La ’Risaia del Duca’ diventa società benefit

Smart Farm Risaia del Duca, a San Felice, avamposto tecnologico di Saveco, business unit di WamGroup, specializzata nella ricerca e nello sviluppo di tecnologie per la valorizzazione di reflui zootecnici e digestato da biogas, diventa "società benefit". E’ la decisione adottata nei giorni scorsi dal gruppo industriale di Vainer Marchesini. L’azienda agricola, estesa su un’area di circa 100 ettari, ha già iniziato la propria attività di produzione di latte per il Parmigiano-Reggiano. Polo formativo e culturale per i giovani imprenditori agricoli del futuro, attraverso una accademia biennale per neodiplomati e neolaureati, la smart farm si caratterizzerà per il rispetto delle regole dell’economia circolare tutelando le risorse naturali e l’ambiente. L’inaugurazione della struttura è prevista per il prossimo giugno. "L’adozione dello statuto di società benefit – afferma Ermanno Giacomin, direttore Risaia del Duca – rafforza il percorso intrapreso dalla azienda per la diffusione della cultura, della crescita sostenibile e dell’innovazione nel territorio, insieme a una sempre crescente attenzione verso responsabilità e trasparenza". E dal canto suo il direttore generale di WamGroup Marcello Marchesini aggiunge che "i valori che perseguiamo e che sono nel nostro Dna da sempre rappresentano la più grande leva per accelerare la crescita economica consapevole, ridurre gli sprechi, il consumo di risorse e l’inquinamento, riducendo al contempo le diseguaglianze e creando opportunità lavorative per tutti i giovani".

Alberto Greco