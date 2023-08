La riscoperta del Frignano "Pavullo offre tanti servizi"

di Riccardo Pugliese

E’ ripreso anche nel basso Frignano l’afflusso turistico che caratterizza da sempre le estati in Appennino. Pavullo si conferma meta molto gradita dagli anziani che, oltre al riparo dal caldo, cercano pace e servizi, oltre alla tranquillità di avere un ospedale nelle vicinanze. Anche famiglie e giovani non stanno assolutamente mancando: ne sono la conferma i recenti eventi che hanno registrato un tutto esaurito (come la festa della Birra), o i mercatini del martedì sera di Pro Loco che vedono ogni settimana ampliare i numeri delle presenze. C’è poi un turismo nuovo legato alle vie storiche (in particolare la via Vandelli), con decine di pellegrini in transito ogni giorno, al castello di Montecuccolo, al borgo di Lavacchio e all’aeroporto Paolucci (il secondo più alto d’Italia), dove si disputeranno fra poche settimane i prestigiosi campionati mondiali di volo a vela e gli europei di volo acrobatico.

Passeggiando per il centro e le aree verdi è facile incontrare dei villeggianti, specialmente durante il weekend e fuori dalle ore di riposo. Franco Mucci, 87 anni, lo troviamo seduto davanti all’hotel Corsini di piazza Borelli: "Sono qui con mia moglie e rimarremo per 15 giorni – ha spiegato –. Veniamo da Castellarano, ma abbiamo un nipote a Pavullo e qui ci troviamo molto bene. E’ la terza volta che veniamo d’estate: abbiamo prenotato con 3 mesi di anticipo". Salendo le scale di piazza Borelli, nel pedonale di viale Martiri, incontriamo Enza Minelli, 80 anni, un po’ più critica sullo stato del paese: "Vivo a Modena, ma negli anni ’60 ho vissuto a Pavullo e per questo posso dire che non la trovo molto in forma, meriterebbe più cura e manutenzione. Io sono altoatesina, e ho visto paesi con le potenzialità di Pavullo diventare dei veri gioielli". Angolo verde per eccellenza è poi la Pineta, dominata dal Palazzo Ducale, e anche qui non mancano turisti.

"Un amico aveva un impegno qui, e allora, cogliendo l’occasione per scappare anche dal caldo, l’ho accompagnato – dice Giovanni Gozzi, 80enne di Modena –. Trovo Pavullo un bel posto". A Palazzo Ducale ha sede anche la biblioteca, un servizio di cui hanno usufruito Mariagrazia Righi, 82 anni, e il marito Arturo Bosetti, 84: "Alloggiamo a Lama Mocogno, dove abbiamo una casa, ma Pavullo è carina, e a chi piace leggere avere una biblioteca fa sempre comodo". La conferma del trend positivo arriva anche dal Comune: "In questo momento il turismo sul nostro territorio sta andando molto bene – sottolinea l’assessore Daniele Cornia –. Posso affermarlo con certezza guardando tre elementi: gli eventi (comprese sagre e feste) con numeri da record, i pellegrini che passano per Palazzo Ducale a ritirare il timbro di Pavullo e il Castello di Montecuccolo, sempre più visitato".