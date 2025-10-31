La riscoperta del suono Ricerche e concerti tra palco e storia

Esplorare le connessioni tra suono, danza, teatro e arti visive, nell’ambito di ‘Elettrobiblioteca’, il progetto che esplora e rinnova i patrimoni musicali antichi nel contemporaneo attraverso ricerca, valorizzazione e produzione artistica. In questo contesto si colloca il secondo appuntamento, oggi alle 18, con ‘Il Suono al Macroscopio’, ciclo di incontri ed eventi performativi a cura della Fondazione Collegio San Carlo e della Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, con il sostegno di Fondazione di Modena, rientranti nel programma delle Celebrazioni dei 400 anni della Fondazione Collegio San Carlo. Nello specifico, oggi il tema trattato sarà dedicato a ‘La Riscoperta del Suono’, che approfondirà, attraverso la presentazione di progetti di studio e di ricerca e un concerto, alcune significative esperienze di valorizzazione dei patrimoni archivistici musicali, condotte dalla Fondazione, da Unimore, dall’Università Cattolica di Milano e da Stile Galante (Alkmaar).

Alle 18, alla Sala Demontis, si apre con il seminario ‘Educare con arte: teatro, musica e danza nei collegi nobiliari in età moderna. Roma e Gerusalemme: due poli dell’immaginario cristiano tra palco e formazione’. Dopo i saluti di Donatella Pieri, presidente Fondazione Ago Modena Fabbriche Culturali, Gianfrancesco Zanetti, coordinatore scientifico della Fondazione Collegio San Carlo e Maria Chiara Rioli, Università di Modena e Reggio Emilia, JERUS-IT-ARTS, sono previsti gli interventi di Chiara Albonico, archivio storico della Fondazione Collegio San Carlo, Matteo Al Kalak di Unimore, Rosa Cafiero dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Stefano Aresi di Stile Galante (Alkmaar). Il programma proseguirà alle 21, nel Teatro della Fondazione, con il concerto ‘Tragedie Cristiane, esperimento teatrale del 1729’ì, dell’ensemble Stile Galante (nella foto). L’evento sarà occasione per assistere alla esecuzione delle Tragedie Cristiane del nobile napoletano Annibale Marchese (1686-1753), pubblicate nel 1729, uno dei progetti teatrali più ambiziosi e originali del Settecento.

Maria Silvia Cabri