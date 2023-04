"La rivalità va gestita in modo positivo Divertirsi anche a scapito del risultato"

Intervistiamo i nostri allenatori di calcio Etienne e Luciano per conoscere il loro punto di vista sugli abusi nello sport ringraziandoli per il contributo.

Da allenatori cosa pensate delle pressioni psicologiche sugli atleti?

"Ci sono genitori che si calano nel ruolo di mister durante le partite dando istruzioni al figlio che si sente in dovere di seguirle, minando tutti gli insegnamenti sul gioco di squadra ripetutamente eseguiti in allenamento. Può anche capitare che gli stessi allenatori sfoghino sugli atleti frustrazioni personali: uno dei punti più bassi che si possa toccare nello sport".

Vi è mai capitato di farne esperienza diretta?

"Certe prepotenze si riversano anche sugli allenatori: capita che la dirigenza inviti a far giocare i ragazzi che sono portatori di sponsor, una sorta di raccomandazione. Questo genera pettegolezzi e considerazioni poco edificanti tra i genitori. Nelle squadre si creano facilmente gruppi di amicizie che possono sfociare in situazioni di ’sfottò’. Io ritengo che sia importante un dialogo costruttivo; più che eliminare le rivalità, un istruttore preparato deve aiutare lei ragazzei a gestirle in modo positivo".

Quali sono le caratteristiche e le qualità di un bravo allenatore?

"Una buona preparazione e capacità di trasmettere le proprie conoscenze in modo chiaro; mantenere un rapporto serio e professionale; saper ascoltare e comunicare con empatia. E, comunque, a fronte di una sconfitta o di una vittoria, i ragazzi si devono divertire, stare insieme e giocare per un obiettivo comune; è compito dell’allenatore far partecipare tutti e farli sentire parte di un progetto senza enfatizzare individualismi, anche a scapito di qualche buon risultato".

Quali consigli dareste ai giovani atleti?

"Lo sport deve essere passione e divertimento. Bisogna metterci tutti noi stessi, impegnarci al massimo, non mollare mai. Come nella vita, non esistono errori ma solo insegnamenti, provate sempre a trasformarli in occasioni di crescita come persone e atleti!".

Alessandro Abolafio

Martina Cavaliere

Leonardo Scorzoni

Chris Venturelli

(Classe 2ª D)