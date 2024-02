La rivincita del dialetto sui social

La riscoperta del dialetto, apprezzato ora anche dai millennials, è una notizia che fa ben sperare per il futuro. Non tanto perché il nostro futuro deve germogliare su solide radici, quanto per il fatto che – forse – comincia a farsi strada la convinzione che non basti comunicare con abbreviazioni, slang o smile sui social. Per capirsi (davvero) servono frasi, possibilmente dette a voce e non solo tramite audio su whatsapp. E qui veniamo al dialetto. Il dialetto è difficile, quasi impossibile, da scrivere se non si è veri intenditori. Dunque, per recapitare il messaggio, l’unica strada è tornare ai vecchi metodi: telefonate o una bella chiacchierata al bar.