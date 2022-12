La rivoluzione della raccolta rifiuti continua Porta a porta integrale anche in centro storico

Sarà sempre più estesa la nuova raccolta di rifiuti in città con l’obiettivo di "minimizzare la quantità di indifferenziato e recuperare sempre maggiori quantità di carta, plastica, organico e vetro".Dopo le frazioni e i quartieri residenziali, nell’anno che viene toccherà al centro storico e ai quartieri 2 e 3: in programma il porta a porta integrale. I contenitori stradali dell’indifferenziato saranno sostituiti da contenitori individuali, così come vetro e organico e questi rifiuti saranno ritirati porta a porta.