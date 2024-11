La rivoluzione di Pomodoro, Cipolla e Limone . Una domenica tutta dedicata ai bambini

Un testo ispirato a Gianni Rodari ’Pomodoro, Cipolla, Limone: la rivoluzione!’ inaugura all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero una serie di rappresentazioni domenicali pomeridiane dedicate ai più piccoli ed alle loro famiglie. La novità è parte del cartellone per la stagione teatrale di questo Comune della Bassa che, dopo il terremoto, si sta rilanciando anche dal punto vista culturale con un’offerta teatrale affidata alla programmazione di TiPì e realizzata grazie al contributo del Comune di San Prospero e della Regione. È mattina e una giovane fruttivendola si appresta ad aprire il suo negozio, ma quando arriva scopre che tutto è completamente sottosopra: cassette ribaltate, cumuli di frutta e verdura ovunque. Sembra scoppiata la rivoluzione degli ortaggi. La spiegazione di tutta quella confusione viene da un ragazzino dall’aria simpatica, col viso chiaro e uno strano ciuffetto di capelli verdi sulla testa: o meglio, non è proprio un ragazzino, si tratta di Cipollino. Quando il padre Cipollone viene ingiustamente arrestato dalle guardie del Principe Limone, Cipollino gli promette che tornerà a liberare lui e tutti i bravi cittadini. Da quel momento inizia il suo viaggio e la sua lotta contro i bricconi e i prepotenti. Questa la trama di "Pomodoro, Cipolla, Limone: la rivoluzione!", lo spettacolo che andrà in scena domenica con due rappresentazioni alle 16 e alle 17 nell’ambito della nuova stagione del teatro partecipato di TiPì. Scritto e interpretato da Irma Ridolfini (nella foto), il testo propone un divertente dialogo con i pupazzi di Michela Carìa, che ne firma anche la regia. Ognuna delle due repliche può consentire un massimo di 35 spettatori per volta, e per questo è fortemente consigliata la prenotazione tramite e-mail a progetto.tp@gmail.com, e via WhatsApp al 331.7487202. Prevendite su www.diyticket.it.

Alberto Greco