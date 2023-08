La Rocca dei Rangoni diventa Torre della Musica

La Rocca Rangoni di Spilamberto diventa per una sera una "Tower of song", una Torre di canzoni, come cantava il grande Leonard Cohen. Il cantautore è il tipo di artista che scrive di sé e del mondo senza scendere a compromessi con la cosiddetta cultura benpensante, a costo di soffrirne l’assedio. Arroccato nella sua torre di canzoni, spesso poesie dettate dalle passioni, non risparmia il suo punto di vista critico alla società attuale. Così faranno, con estro musicale e grande maturità artistica, Giancarlo Frigieri e Druga (al secolo Andrea Franchi) domani alle ore 21 a Spilamberto, nel parco della Rocca Rangoni. Giancarlo Frigieri ha scelto Spilamberto per presentare il suo nuovo album (dal titolo "Qualcuno si farà del male", pubblicato a luglio per l’etichetta modenese "Private Stanze"). Cantautore classico influenzato dall’indie rock americano storico, Frigieri si fa notare soprattutto per i testi, spaccati di vite sconfitte ma non rassegnate, storie inquiete che tramano sotto la superficie di una pianura solo apparentemente sonnacchiosa, ma brulicante di inquietudine. (on line: https:www.miomarito.it) Druga (nome d’arte del produttore e polistrumentista Andrea Franchi, già musicista e autore per Paolo Benvegnù e Marco Parente) presenta il suo ultimo album "La Carne", un concept che analizza il tema della materia, dell’uomo e delle sue relazioni interpersonali, delle energie spirituali. Un disco dalle sonorità elettroniche, che racconta per esperienza e necessità di conoscenza. Sarà presentato dal vivo, a nudo chitarra e voce: un suono sinuoso ed elettrico che abbraccia ed avvolge i testi di canzoni di una profondità disarmante, onirici ed estatici. Druga presenterà anche brani dei suoi dischi solisti "Lei o contro di lei", "Il Topo", e "Tanz!". Il concerto è organizzato da Avis Spilamberto, è a ingresso libero e realizzato in collaborazione con l’associazione "Amici della Musica" sez. di Spilamberto, col patrocinio del Comune di Spilamberto e la consulenza artistica di Samuele Lambertini.