"La Rocca entra nell’era digitale Col Pnrr un nuovo museo 4.0"

Un finanziamento di oltre 70 mila euro dal Pnrr per un nuovo Museo 4.0 nella Rocca di Sestola. Il progetto è stato presentato dall’Associazione culturale E’ Scamàdul, che dagli anni Novanta gestisce I Musei della Rocca in convenzione con il Comune, in collaborazione con Corepixx srl, azienda del gruppo Ett S.p.A, che si occupa di soluzioni di allestimento tecnologico e multimediale, con lo scopo di promuovere il patrimonio culturale, trasformandolo in un volano di sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, produttivo e occupazionale. Il progetto rientra negli ammessi al finanziamento per l’incentivo ’Transizione digitale organismi culturali e creativi’ (TOCC). "L’ammissione a questo finanziamento – commenta Elena Pagliai, responsabile del progetto e presidente del sodalizio - è stata una sorpresa inaspettata, ma soprattutto un segnale significativo per la nostra associazione e per Sestola. Abbiamo una bella opportunità per far entrare la Rocca in una nuova era, rendendo il suo complesso museale al passo coi tempi. Il Pnrr è finalmente arrivato anche a Sestola e noi siamo orgogliosi che questo importante finanziamento consentirà al simbolo culturale, storico e turistico del paese di spiccare ancora di più. Per E’ Scamàdul segna poi un importante giro di boa, dopo aver festeggiato il proprio primo mezzo secolo di vita, l’Associazione si trova ad affrontare nuove sfide per attualizzare il passato rendendolo apprezzabile e comprensibile nella contemporaneità. Oltre alla professionalità degli esperti di Corepixx srl, tale risultato è stato raggiunto grazie alla presenza di partner locali, pubblici e privati, che hanno sostenuto formalmente fin da subito l’iniziativa, contribuendo a costituire una rete di stakeholder, che saranno essenziali anche in tutte le prossime fasi necessarie per rendere operativa la teoria e che ci tengo a ringraziare nuovamente".

Non solo. "L’associazione culturale E’ Scamàdul è presente sul territorio dal 1972 e si occupa di storia locale, tradizione, usi e costumi e attualità. Dagli anni ’90 gestisce anche i Musei della Rocca di Sestola, e dal 2015 offre la possibilità di visitare, utilizzare e consultare il materiale cartaceo e digitale conservato nella nuova sede in Via Panorama 11, concessa a uso gratuito dal Comune. L’obiettivo fondante di E’ Scamàdul è far rivivere il passato, attualizzandolo nella contemporaneità, e rendere il patrimonio storico-culturale locale accessibile a tutti".

Walter Bellisi