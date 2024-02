"La rotatoria su via del Crociale arriva con dieci anni di ritardo"

"Si tratta di un goffo tentativo per cercare di riportare l’attenzione sulle opere pubbliche, nella vana speranza influire sull’opinione dei cittadini rispetto all’ormai inevitabile bilancio negativo sull’operato della Giunta uscente". La lista ‘Uniti per Crescere’ guarda con sospetto all’attivismo dell’attuale Amministrazione di Fiorano, che ha annunciato, ieri, l’avvio dei lavori sulla rotatoria di via del Crociale, "dopo 10 anni di promesse elettorali disattese", puntualizzano i ‘civici’, che altrettanto critica è nei confronti delle tempistiche scelte dalla Giunta per la posa della prima pietra della nuova scuola d’infanzia di Spezzano. "Non certamente un bell’esempio di competenza e di cura del territorio. Oltre ad un elevato numero di alberi tagliati, il recente spostamento di ubicazione ha fatto lievitare i costi di realizzo oltre ogni ragionevole limite con una spesa ulteriore di 600mila euro per realizzare un nuovo parcheggio in sostituzione dell’esistente. Ed anche per questo sono serviti dieci anni, e nel frattempo gli altri plessi scolastici continuavano ad avere bisogno di manutenzioni importanti senza ricevere la dovuta attenzione. Non bastasse – chiude ‘Uniti per crescere’ - il cantiere è nuovamente fermo.