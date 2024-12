"La Russia, poi il lager. Sono arrivato a 102 anni"

Ottantadue anni fa era sulle rive del fiume Don, con l’Armir, l’Armata Italiana in Russia, durante la seconda guerra mondiale. Proprio in questi giorni avvenne lo sfondamento del fronte da parte dell’esercito russo e il 16 gennaio i nostri soldati iniziarono la tragica ritirata nella steppa gelida che divenne un vasto sepolcro bianco.

Erasmo Toni, di Pavullo, alpino della Julia, ricorda tutto, con estrema lucidità: i nomi dei suoi compagni, i luoghi dove combatté le sofferenze. Li snocciola con sicurezza e dovizia di particolari da fare invidia. Qualche giorno fa, gli alpini di Pavullo lo hanno festeggiato in occasione del suo 102° compleanno.

C’erano Vittorio Costi, past presidente della Sezione Ana di Modena, Giancarlo Lovati, consigliere di riferimento Alpino, l’assessore Massimo Vallicelli in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, Bruno Stefani, capogruppo e consigliere sezionale, i componenti del Consiglio di gruppo e alpini amici. "Noi vogliamo festeggiare prima di tutto ‘l’Uomo’ alpino Erasmo Toni - ha detto Vittorio Costi - per quello che è stato e che è tutt’ora, un esempio di onestà, operosità e integrità morale, dedito al lavoro ed alla famiglia. Oggi festeggiamo il soldato alpino ricordando quanto grande è stata la sua tribolazione e la sofferenza durante il periodo bellico 1940 - 1945 con la divisa e il cappello alpino".

Erasmo Toni, uno dei pochi reduci viventi della campagna di Russia, fu chiamato alle armi il 24 gennaio del 1942 e, finito l’addestramento come mitragliere ad Aosta al 5° Reggimento Alpini battaglione Monte Rosa divisione Julia e poi al Morbegno, si avvicinò il momento della partenza per il fronte russo.

"Era il giugno del 1942 quando arrivammo a Karkof. Mentre i miei commilitoni partivano per il fronte, io rimasi a fare la guardia ai depositi fino ad ottobre. Ritornai in prima linea, arrivammo al Don in prossimità di un ponte (non il famoso di Nikolajewka) e ricordo che avevamo alla nostra destra la Tridentina. Noi della Julia eravamo con la Territoriale, la nostra fanteria; questa aveva i cannoni e sparò fino alla mattina alle 4,00. Riuscimmo a sfondare e così pure la Tridentina. Ci unimmo a loro e iniziammo la ritirata fra neve, gelo e morti fintanto che riuscii a tornare in Italia".

Ma per Erasmo Toni il calvario della guerra non era concluso.

"Con l’armistizio dell’8 settembre del 1943 – ha raccontato - pensavamo che la guerra fosse finita, invece ritornato in Italia fui fatto prigioniero dei Tedeschi a San Candido. Due anni di prigionia in Germania. Fummo liberati dai russi contro i quali avevamo combattuto. Rientrai in Italia il 6 dicembre 1945".

Walter Bellisi