La Sacra Famiglia prende vita ad alta quota

Il presepe a più alta quota della provincia di Modena è stato portato in questi giorni sulla vetta del Cimone (a quota 2.165 metri) dal fiumalbino Gian Luigi Ladurini. Si tratta di una piccola Capanna con Natività, ma di un grande significato simbolico: "Ho portato un piccolo presepe sulla vetta del monte Cimone – spiega Gian Luigi Ladurini – così che chi guarda il grande monte sa che è Natale anche lassù". Gian Luigi portò un presepe sulla vetta del Cimone anche lo scorso anno, nonostante il maltempo; quest’anno ha trovato sole, poca neve ma tanto freddo. Nei giorni scorsi otto volontari del Club Alpino Italiano di Pavullo avevano deposto un presepe sulla croce del monte Giovo, che coi suoi 1991 metri è la seconda vetta dell’Appennino modenese. Due presepi da record, che meriteranno di essere inseriti -se verrà ripetuta- nella rassegna on-line delle Natività in provincia di Modena che tanto successo ebbe lo scorso anno. Quante volte infatti capitava di scoprire all’interno di una chiesa o in un borgo un bellissimo presepe fatto a mano di cui magari non si era a conoscenza. Ben venga quindi una guida per tutti i caratteristici presepi presenti nella nostra montagna e alle iniziative correlate, per dar modo ai visitatori di ammirarne il più possibile.

g. p.