"La sala ex Poste diventa spazio espositivo"

Un nuovo spazio destinato alle esposizioni temporanee, per la diffusione delle attività culturali. Con l’attivazione, anche a Carpi, degli uffici di informazione e accoglienza turistica diffusi, gli spazi della sala ex Poste, che affaccia sul cortile d’onore di Palazzo dei Pio, hanno assunto una nuova identità.

"La scelta di utilizzare la sala ex Poste come spazio espositivo - afferma l’assessore alla Cultura Giuliano Albarani - ha l’obiettivo di integrare la proposta culturale e artistica della città. Il metodo che abbiamo scelto ha una forte connotazione sperimentale, perché non ci limitiamo a mettere a disposizione uno spazio per esposizioni, laboratori, installazioni, ma vogliamo provare a co-costruire, letteralmente, il progetto e il programma della sala ex Poste insieme ai soggetti interessati, alzando l’asticella dell’idea di percorso partecipato. Sicuramente – prosegue l’assessore – questo ci consentirà di arricchire l’offerta già ampia e diversificata del Palazzo dei Pio in due direzioni interessanti ma non semplici: quella degli artisti emergenti e quella del Contemporaneo, valorizzando al massimo professionalità e passioni presenti sul territorio".

I due ambienti che compongono la sala ex Poste, oltre che come spazio espositivo, potranno infatti essere usati anche per laboratori e workshop e per attività performative, tenendo presente che la capienza massima è di 60 persone, non sedute con postazione fissa (anche se in occasioni particolari, come lo svolgimento dei laboratori, sarà possibile collocare fino a un massimo di venti sedie per i partecipanti).

Gli interessati possono già presentare domanda di utilizzo: i soggetti giuridici senza scopo di lucro, come associazioni del terzo settore, associazione di promozione sociale, fondazioni, potranno utilizzare la sala senza corrispondere alcuna tariffa (ma facendosi carico di tutte le spese). Per gli altri soggetti, invece, è prevista una tariffazione corrispondente ai giorni di utilizzo (oltre al pagamento delle spese). La sala può essere richiesta per periodi standard che sono tre: fino a un massimo di 10 giorni, o 14 giorni, o 21 giorni. La sala può essere richiesta anche per un massimo di 60 giorni, purché il richiedente garantisca che sarà aperta al pubblico per almeno 40 giorni o per il 70% del periodo richiesto.

Tutte le informazioni sulle modalità di richiesta e i moduli per presentare i progetti sono disponibili nella sezione dedicata sul sito del Comune (www.comune.carpi.mo.it/carta-dei-servizi/noleggio-e-concessione-sale-e-spazi-comunali/).

Maria Silvia Cabri