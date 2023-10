La sala grande intitolata a Raina

Mentre si apre la sala piccola del Nuovo Teatro delle Passioni (con i suoi 145 posti), già è stato avviato il cantiere per la realizzazione della sala grande da 236 posti: nascerà proprio accanto, con il secondo stralcio di lavori al fabbricato ex Enel. "Confidiamo che questo teatro possa essere pronto entro la fine del prossimo anno", ha detto il sindaco Muzzarelli che – a sorpresa – ha annunciato pubblicamente l’intenzione di dedicare questa nuova sala "a una personalità ancora vivente". E – come hanno compreso in tanti – si riferiva al soprano Raina Kabaivanska, fra le grandi voci della storia della lirica che da molti anni ha scelto Modena come sua città. Entro pochi giorni – ha spiegato Muzzarelli ai giornalisti – la proposta verrà presentata in Giunta: "Penso che sia giusto rendere onore agli artisti quando sono ancora fra noi", ha rimarcato. Dopo una straordinaria carriera internazionale, da diversi anni Raina Kabaivanska tiene all’Istituto Vecchi Tonelli (ora Conservatorio) una masterclass in tecnica vocale e interpretazione del repertorio: giovani cantanti da tutto il mondo partecipano alle selezioni per essere accolti nel ristretto gruppo di allievi che il soprano accompagna nella loro maturazione artistica. Fra i pupilli di Raina, il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Veronica Simeoni e il tenore Andrea Caré.

