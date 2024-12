La Salernitana perde in casa. Ora il Modena è decimo

Con il successo, nell’ultima gara del pomeriggio di ieri, della Juve Stabia nel derby campano sul campo della Salernitana, si è conclusa la diciassettesima di andata del campionato di serie B. Nelle partite di ieri successo corsaro anche del Catanzaro che ha sbancato Palermo (Dionisi in bilico?), e due pareggi a reti bianche in Brescia-Carrarese (con l’ex Bisoli in tribuna per la squalifica rimediata con l’espulsione di La Spezia nella sua ultima panchina nel Modena) e Cittadella-Cremonese. In virtù di questi risultati e di quelli di sabato pomeriggio, grazie al successo nel derby con la Reggiana il Modena si è issato al decimo posto in graduatoria a quota 20 in coabitazione con Brescia e Carrarese, che seguono però i gialli in virtù di una peggiore differenza reti. Guardando complessivamente la classifica, il Sassuolo ha consolidato il primo posto con il successo di Frosinone, e soltanto il Pisa, prossimo avversario dei canarini, cerca in qualche modo di tenere il passo distanziato di tre punti dai neroverdi. Sotto di altre tre lunghezze c’è lo Spezia terzo, poi un mini baratro di nove punti per la quarta piazza occupata a quota 25 da Cremonese, Cesena e Juve Stabia. Rimane comunque una classifica molto fluida, nella quale il Modena è a tre punti dalla zona playoff, ma allo stesso tempo è alla stessa distanza dai playout. In coda, arrancano al momento Salernitana, Cosenza e Frosinone, tutte e tre sconfitte, mentre fanno un piccolo passo avanti Sudtirol e Cittadella, che con i pareggi conquistati salgono a 14 punti, ma rimangono però sempre all’ultimo posto.

a. b.