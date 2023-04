La salute dei cittadini sia una priorità

Barbara Manicardi

La pandemia avrebbe dovuto insegnarci che investire sulla sanità non è un’opzione. È un obbligo. E in sanità quello che fa la differenza è il personale sanitario: sono pochi, sono stremati e spesso sono anche bersaglio di aggressioni ingiustificabili. Dall’altra parte ci sono i pazienti che attendono anche mesi prima di avere un appuntamento per una visita o un esame, che a volte non trovano risposte e che, per questo, sono amareggiati e arrabbiati. Dobbiamo prenderne atto, il sistema sanitario è radicalmente cambiato rispetto al 2019. Per questo è necessario riorganizzare tutto, entrare in una nuova fase e dare delle priorità o tutto rischia di saltare.