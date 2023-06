La scia di furti non si ferma "Cercano soldi facili"

di Maria Silvia Cabri

Non si ferma l’escalation di spaccate e furti ai danni di attività commerciali a ridosso del centro storico di Carpi. La zona presa di mira rientra in una circonferenza di neanche due chilometri e la dinamica usata è la stessa: la vetrata di ingresso spaccata con un mattone o un grosso sasso poi lasciato sul luogo. Ieri notte è stato il ‘turno’ della gelateria Manzoni di via Giovanni XXXIII 88: "Ecco il regalo fatto alle 2 di stanotte (ieri per chi legge, ndr) per rubare solo il cassetto della cassa vuoto…". Sono stati gli stessi titolari a denunciare quanto accaduto: la spaccata nella parte bassa della vetrata d’ingresso e l’oggetto utilizzato lasciato a terra. La stessa scena che si sono trovati di fronte Filippo Zanasi e Melissa Brancolini della Piadineria Petrarca, dell’omonima via, martedì: "Siamo stati allertati da una vicina che portava fuori il cane di prima mattina – spiegano – e ci siamo precipitati sul posto. La porta a vetri era stata spaccata con un grosso masso rimasto sul posto: da un buco molto piccolo i ladri sono entrati e hanno rubato il registratore di cassa, che conteneva solo degli spiccioli, massimo cinque euro, oltre a due barattolini con dentro dei centesimi. Qualcuno ci ha detto ‘eh magari è gente che ha fame…’. Fame? Ma se hanno lasciato qui tutto il salume e oltre 1500 euro di bere! Hanno preso la cassa perché cercano soldi facili, ma non c’era nulla dentro e noi ora abbiamo un notevole danno da sostenere per ripristinare la vetrata. Abbiamo aperto a gennaio, siamo pieni di entusiasmo ma come si fa a lavorare senza che nessuno garantisca la sicurezza? Perché non ci sono più forze dell’ordine in giro anche di notte?".

Nella stessa notte ignoti hanno cercato di forzare anche una tabaccheria poco distante ma non sono riusciti ad aprire la saracinesca, mentre la notte prima nel mirino di malviventi era finito in panificio di viale Manzoni, ‘Il Pane del fornaio’. Giovedì notte, con la stessa dinamica sono state spaccate le vetrate della pizzeria ‘The Kiss’ in via de Sanctis e del ‘Cafè 19’ sempre in viale Manzoni. In pizzeria è stato portato via il registratore di cassa, con poche centinaia di euro dentro, mentre tutti gli alimenti e il bere non sono stati toccati, come neanche i tablet e i cellulari, nel caso del ‘Cafè 19’, così come per il forno, i malviventi hanno spaccato la vetrata ma non sono riusciti a portare a compimento il furto perché ‘disturbati’ da qualcuno che allarmato dai rumori li ha costretti alla fuga. "La situazione è fuori controllo", rimarca Francesco Natale, responsabile di Gioventù Nazionale Carpi, movimento giovanile di Fd’I.