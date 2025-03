La scomparsa di Daniela. Scarcerato lo ’sceriffo’: "Sempre in buona fede, in cella ho sofferto molto"

Come sta Lanza? "Ho sofferto molto, dal primo giorno che sono entrato. Daniela? Sono sempre stato innocente. L’ho detto anche ai carabinieri, ho fatto vedere le registrazioni ad ottobre, quando mi hanno chiamato. Ho pensato a lei in questi mesi, spero solo che sia viva. Non stava tanto bene (a livello mentale, puntualizza), sarà andata da qualche parte. Non ho fatto altro se non aiutarla".

Si è fatto una idea di cosa possa esserle accaduto? "Io vedevo sempre e solo lei ma non so con chi fosse in contatto; neppure i familiari ho conosciuto, non si sono mai fatti sentire. Io ci ho messo la faccia subito, ho consegnato gli slip e i calzini, quelli che mi hanno fatto finire in carcere. Ho fatto tutto in buona fede, l’ho trattata bene e mi sono trovato qua".

Quando l’ha vista l’ultima volta? "L’ho vista prima del 18 settembre, quando è andata in ospedale. Sarà venuta a casa mia cinque volte, forse quattro. Non ci vedevamo da parecchio. Le avevo regalato il mio telefono vecchio e lì le intercettazioni telefoniche hanno condotto a me ma io il mio telefono lo avevo dato a lei. Per me è ancora viva, da qualche parte. Non credo che qualcuno volesse farle del male: nessuno le voleva male. Sembra sia stata vista da tante parti anche dopo che io e lei ci siamo visti, sentiti (tra cui a Porta Aperta). Io non so più niente dai primi giorni di settembre. Per me è viva e spero che lo sia: ha solo 31 anni".

Cosa ha provato quando ha saputo che sarebbe uscito? "Libertà. Mi hanno rubato anche il cuore per tre mesi qua dentro. Come mi sento oggi? Sto respirando e vedendo la luce. Sono rimasto a lungo chiuso in cella, dentro perché deambulo male e mi hanno prestato la stampella".

Ora cosa farà? "Andrò carcerato da qualche parte (riferendosi al fatto che non può tornare a casa sua, ndr). Stamattina mi hanno detto: ’sei libero, vai’. Spero che presto dissequestrino la mia abitazione ma sarà a sottosopra. Ho 67 anni e delle patologie, una invalidità del 50 per cento. Cercherò di recuperare ma non lo nego, ho pensato tante volte anche a farla finita. Mio figlio mi ha aiutato".

