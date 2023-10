"La sconfitta? Va vista come un’opportunità"

Dalla medaglia d’oro olimpica Fausto Desalu (nella foto) all’ex velocista Andrew Howe, passando per l’allenatore campione d’Italia con il Trentino Volley Angelo Lorenzetti, il campione olimpico Massimiliano Rosolino e il giornalista Francesco Costa. Torna con un doppio appuntamento dal 3 al 5 e dal 13 al 15 ottobre la terza edizione di SFIDE Festival della Sconfitta, che porterà a Castelfranco Emilia tantissimi appuntamenti per affrontare insieme la paura di perdere, per guardare ciò che è andato storto e farne strumento di rilancio personale, collettivo e territoriale. "Un messaggio per trasformare le difficoltà in opportunità. – spiega il sindaco Giovanni Gargano – Vittoria o sconfitta, la cosa più importante è continuare a migliorarsi". Il Festival è realizzato dal Comune di Castelfranco in collaborazione con Titl Associazione Giovanile APS, con il sostegno di Fondazione di Modena e della Regione attraverso il bando Youz, grazie ai fondi Geco- Giovani Evoluti e Consapevoli e patrocinato da Coni, Cip e Fidal. "Campioni olimpici e paralimpici, – precisano Leonardo Pastore, assessore allo sport e Federico Ferrari di Tilt – campi sportivi aperti agli atleti delle società sportive e momenti dedicati alle scuole. Questo il mix della seconda edizione di Sfide, che farà affrontare la sconfitta come naturale altra faccia della vittoria". Dal 3 al 5 ottobre si terrà un’anteprima dedicata agli studenti dell’Isis Spallanzani di Castelfranco con 3 mattinate per analizzare il tema della sconfitta dal punto di vista cinematografico, sportivo e culinario. Saranno poi nove gli incontri aperti al pubblico. Venerdì 13 ottobre alle 18 il giornalista di Radio 24 Dario Ricci presenterà il suo ultimo libro su Rocky Marciano insieme a Lucio Cusma, campione europeo di pesi leggeri 1983-84, per proseguire con un dialogo sul ruolo delle donne nello sport tra le atlete Giulia Vettori e Lucy Alves, il regista Roberto Pili e l’autore Marco Giani. Il giorno successivo sono quattro gli appuntamenti: tra gli altri, saranno presenti Andrew Howe e l’allenatore di volley Angelo Lorenzetti. Infine, domenica 15 ottobre, il progetto ‘Spogliatoi’, per parlare insieme al campione di nuoto sincronizzato Filippo Pelati di stereotipi e violenza di genere e, per concludere, le medaglie olimpiche Massimiliano Rosolino, Giulia Ghiretti e Veronica Yoko Plebani.

Sofia Silingardi