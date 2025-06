La Scuola di musica fa festa con il cantante Tricarico

Un pomeriggio da incorniciare, quello che ha chiuso l’anno scolastico della Scuola di Musica di Frassinoro, diretta da Marco Marcolini, e trasformato il paese del nostro Appennino in un palcoscenico per la canzone d’autore italiana. Ospite d’eccezione Francesco Tricarico, che nella sua performance ha unito parole, musica e umanità in un evento che ha incantato il numeroso pubblico presente. In prima fila anche le istituzioni locali, con il sindaco Elio Pierazzi e la vice Serena Fontanini.

Dopo le parole del primo cittadino, Luca Marcolini ha condotto un’appassionata intervista all’originale e fuori dagli schemi artista milanese, ripercorrendo con lui le tappe principali della sua carriera: dal folgorante esordio con "Io sono Francesco" alle tre partecipazioni al Festival di Sanremo, fino al Premio Mia Martini conquistato nel 2008 con "Vita tranquilla", brano ancora amatissimo. L’artista ha poi raccontato la recente esperienza sanremese del 2024, dove è tornato sul palco dell’Ariston in duetto con Francesco Gabbani.

Tra gli altri momenti ricordati, anche le prestigiose collaborazioni con Francesco De Gregori e Gianni Morandi. A rendere tutto ancora più speciale, l’esibizione live finale in cui Tricarico ha cantato accompagnato dagli insegnanti della scuola di musica, regalando un’emozione fortissima non solo al pubblico ma anche ai musicisti stessi: "Forse il momento più emozionante della mia vita musicale", ha commentato uno di loro.

L’iniziativa si inserisce nella speciale rassegna che ogni anno la scuola dedica al cantautorato italiano, e che in passato ha visto arrivare a Frassinoro ospiti come Filippo Graziani (figlio di Ivan), Andrea Riva (fratello di Massimo Riva, storico chitarrista di Vasco Rossi) e Max Marcolini, produttore artistico di Zucchero.

Generoso Verrusio