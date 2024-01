"La scuola di musica si aprirà al mondo"

La Fondazione Scuola di Musica "Carlo e Guglielmo Andreoli" ha scelto il Maestro che dirigerà e organizzerà le numerose attività della Scuola, una realtà che conta ormai più di 60 inseganti, oltre 1.400 allievi, distribuiti su tutto il territorio dei nove Comuni dell’Area Nord. Sarà la dottoressa e professoressa Silvia Biasini, 35 anni, direttore di coro, pianista e insegnante, con un ricchissimo curriculum di studi e numerosi concerti e spettacoli diretti in tutta Italia che da giugno, quando Mirco Besutti staccherà definitivamente per dedicarsi alla Cattedra Unesco sulla crescita e l’uguaglianza nell’istruzione dell’università di Ferrara, retta dal professor Patrizio Bianchi, prenderà le redini di questa prestigiosa istituzione culturale. Una Scuola che negli ultimi trenta anni ha saputo meritarsi stima e considerazione internazionale "sia per quanto esprime nella pedagogia musicale che per i risultati d’inclusione ottenuti" come ricorda la presidentessa della Fondazione "Andreoli", Elena Malaguti. La selezione per la successione era iniziata a settembre scorso con l’uscita di un bando cui hanno risposto in una ventina di candidati, poi ridotti a 4 dopo le prove selettive. Al termine delle audizioni Biasini si è classificata al primo posto.

Biasini, lei vanta un solido curriculum e molte esperienze. Che cosa l’ha indotta a scegliere la Scuola di musica di Mirandola?

"Dopo esperienze professionali inerenti alla direzione di coro come il Ravenna Festival o l’insegnamento al Dams di Bologna ho colto questa occasione come un’opportunità, vedendo nella Fondazione Andreoli di Mirandola e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord una scuola dove poter esprimere le mie idee in campo didattico-pedagogico".

Raccoglie una ingombrante eredità. Ne sente il peso?

"La mia collaborazione nella scuola di musica è iniziata nel 2018 e dal 2022 ricopro il ruolo di coordinatore dell’area MUSA, acronimo di ’Musica per adulti’. Mirco Besutti ha svolto un lavoro eccezionale e mi affiancherà per i primi 6 mesi. Questa scelta del consiglio d’amministrazione è estremamente importante per dare continuità all’attività della scuola".

Rispetto agli attuali fronti di impegno della Scuola, ha in animo di introdurre novità?

"Quello che ci attende è un mondo in continuo cambiamento e ci sarà bisogno di una lettura attenta ed efficace della società nel medio e lungo periodo per riprogettare la scuola che verrà. Ma, al mio fianco avrò una squadra di persone molto preparate e piene di entusiasmo, dalla presidentessa Malaguti agli insegnanti e collaboratori, fino alle famiglie delle allieve e degli allievi".

Ha già incontrato i soci della Fondazione? Quali imput le sono giunti?

"In questa fase stiamo presentandoci ai soci per cogliere le loro aspettative e gli obiettivi programmatici per la scuola di musica".

Alberto Greco