La scuola Diazzi festeggia trent’anni

Era il 15 ottobre 1995, quando fu inaugurata la sede definitiva della Scuola di musica e della Filarmonica "Giustino Diazzi" di Concordia. Occorsero quasi due secoli per dare una casa al corpo bandistico del paese e la Filarmonica sentiva il bisogno di un punto di riferimento pensato per trasmettere l’amore per la musica. Per questo i 30 anni trascorsi dal trasloco nella nuova sede di via Lenin 40 assume oggi un valore particolare: quasi un passaggio di generazione tra chi allora fu protagonista della sua realizzazione ed oggi si prepara a lasciare il passo a quanti, cresciuti in questo "luogo dell’anima", sono destinati a continuare la tradizione di una delle più vecchie filarmoniche della regione.

Domani, alle 10.30, si celebrano i trent’anni di questo luogo speciale, un luogo di comunità dal quale sono passati decine e centinaia di giovani e adulti. Saranno presenti la presidente della Filarmonica "Giustino Diazzi" Chiara Senni, la sindaca di Concordia Marika Menozzi, lo storico della Filarmonica dottor Massimo Bergamaschi, la presidente della Fondazione Scuola di Musica "Andreoli" Antonella Baldini e il presidente Anbima Emilia-Romagna, maestro Alessandro Ricci.

La storia di questa sede affonda le sue radici nel lontano 1989, quando un gruppo di bandisti, riuniti nella Cooperativa Musicale "Il Pentagramma", con il sostegno concreto dell’amministrazione comunale, decise di dare corpo ad un sogno: un luogo stabile in cui la musica potesse vivere.

Alberto Greco