La scuola diventa outdoor grazie al riciclo

Il segreto per una società più sostenibile risiede anche nelle azioni delle singole persone. È con questo spirito che il concorso #abbiamonelcuore, promosso dal Gruppo Hera in collaborazione con le amministrazioni comunali della provincia di Modena, accoglie le proposte di cittadini, associazioni e imprese in tema di ecologia, raccolta differenziata, supporto a utenti con esigenze speciali e decoro urbano. I progetti vincitori saranno premiati con finanziamenti, strumenti e attrezzature. Le iscrizioni al concorso, che attualmente coinvolge 27 comuni, si sono chiuse il 15 dicembre scorso.

Grazie al lavoro di Camilla Turchi, docente della scuola primaria Ugolini di Fanano, la classe quarta C ha risposto alla call to action con un progetto intitolato "Strutture e soluzioni green: la scuola si mette in gioco!". L’iniziativa è volta a valorizzare il rapporto tra alunni, territorio e comunità attraverso una serie di attività parallele che hanno visto il coinvolgimento delle insegnanti e dell’amministrazione comunale.

"Quando in cortile i bambini giocano con legnetti e bastoncini – spiega la maestra Turchi – noi adulti ci lamentiamo: credo che, invece, sia nostro compito offrire agli alunni più opzioni per divertirsi. A tal proposito, tutte le attività che abbiamo previsto vogliono appassionare i bambini in compiti pratici e manuali e, allo stesso tempo, rendere più accogliente il cortile della scuola, attualmente spoglio. In particolare – prosegue la docente – con l’aiuto dei genitori raccoglieremo materiali di riuso per costruire tavoli e panchine che porteremo a scuola, dove saranno gli stessi bambini a dipingerli. Ancora, sposteremo in giardino le vecchie lavagne in ardesia che, attualmente, sono state sostituite dalle Lim. Saranno appese a un muro che si trova sotto una tettoia: partire dall’outdoor education è il primo passo per aprire la scuola al territorio".

L’iniziativa non si limita al cortile dell’istituto, ma vuole valorizzare anche due luoghi importanti del Comune di Fanano. "Durante l’anno scolastico – racconta l’insegnante – ci occuperemo di Parco Sant’Anselmo, sostituendo la siepe che lo delimita, pulendo i giochi esistenti e costruendone nuovi in legno. A questo proposito si aggiunge la realizzazione di una casetta per lo scambio di libri e di contenitori per la raccolta differenziata. Ancora, proseguiremo con la creazione di un’aula all’aperto nel Parco della Madonna del Ponte: appenderemo una lavagna all’albero più grande, fabbricheremo tavoli e posti a sedere, ripuliremo la zona e sostituiremo la vecchia staccionata".

Il progetto prevede, infine, la realizzazione di una lombricompostiera che sarà collocata nel cortile dell’istituto e trasformerà i rifiuti organici della mensa – che la scuola è obbligata a smaltire – in concime.

In vista di queste iniziative, le insegnanti hanno venduto i manufatti realizzati l’anno scorso dagli alunni al mercatino di autofinanziamento: in totale sono stati raccolti 1200 euro che saranno destinati interamente all’attuazione del progetto "Strutture e soluzioni green: la scuola si mette in gioco!"

"Spero – conclude la maestra Turchi – che queste azioni possano sensibilizzare i bambini e la comunità scolastica sull’importanza di dedicare attenzione all’ambiente. Inoltre, imparare facendo è un modo diverso di fare scuola, attraverso il quale tanti alunni che, per i motivi più diversi, non si sentono a loro agio nelle attività di studio in classe, possono scoprire altri talenti e sentirsi valorizzati".