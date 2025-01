La scuola e il parroco: "Opera impattante, trovare una soluzione"

Attende l’evolversi della situazione l’amministratore delegato della Carovana Davide Poggi, la scuola con più o meno 600 iscritti di via Piccinini, dal nido alle scuole medie. "Accetteremo le decisioni dell’amministrazione comunale, ma se dovessero chiederci se preferiamo o meno il collegamento tra Saliceta e via Giardini, noi diremmo di no". La preoccupazione è di una intensificazione del traffico nei pressi di una scuola popolata. "Con l’apertura del sottopasso di via Panni la situazione traffico si è normalizzata dopo che la chiusura per lavori aveva creato non pochi problemi alle famiglie che accompagnano i bambini a scuola. Se adesso dovesse andare in porto il collegamento si tornerà sicuramente ad una intensificazione del traffico in via Fratelli Rosselli. Ci sarebbero problemi nelle ore di entrata e di uscita dalla scuola, che già adesso non è facile gestire. Poi, quando via Panni era chiusa, siamo sopravvissuti, ma se proprio dovessimo scegliere non ci stracceremmo certo le vesti se il collegamento saltasse. Detto questo, comprendo che l’amministrazione ha il difficilissimo compito di conciliare i bisogni e le necessità dei numerosi soggetti coinvolti, cercando di trovare una soluzione che sia la migliore possibile per l’intera comunità".

Poggi evidenzia come "ci è stato sottoposto un progetto di cui avevamo richiesto modifiche che attenuassero l’impatto sul campo sportivo e sulla chiesa, attendiamo da mesi una risposta alle criticità che abbiamo sollevato, adesso ho visto che l’amministrazione ha sospeso il collegamento".

Don Andrea Garuti è titolare delle due parrocchie che insistono nella zona che sarà attraversata dall’asse tra Saliceta e via Giardini, quella di San Giuliano a Saliceta e quella di Santa Rita da Cascia. "Il problema – rimarca – è che nel caso venisse realizzato il collegamento tra via Giardini e Saliceta senza le modifiche richieste l’area funzionale alle attività parrocchiali verrebbe troppo ridotta. Ci sarebbe inoltre un impatto notevole su una chiesa antica che risale al ‘700, la strada passa troppo vicino e impatterebbe sulle attività del catechismo, del doposcuola, degli Scout (un gruppo di 180 ragazzi). Sarebbero compromesse l’area verde e le attività del circolo Acli e anche del centro estivo nel mese di giugno".

C’è anche la questione che una strada a scorrimento veloce taglia in due il collegamento tra le due parrocchie, "anche se questo è il nodo forse meno grave". Il parroco si dice disponibile a un confronto, "noi non diciamo no a prescindere, chiediamo però che il progetto venga modificato per attenuare quanto più possibile l’impatto a beneficio di tanti parrocchiani, soprattutto giovani".

g.a.