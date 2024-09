La scuola materna si rifà il look. Dalle tecnologie ai nuovi spazi

San Prospero accelera verso il completamento di una nuova organizzazione dei suoi servizi all’infanzia. E oggi si prepara a festeggiare la consegna e l’inaugurazione della rinnovata Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Assunta". Oggetto di un restyling che ha ampliato e ammodernato la struttura, conclusosi con gli ultimi collaudi a inizio settembre, la scuola materna parrocchiale è pronta per accogliere tutta la numerosa popolazione degli oltre 130 bambini frequentanti le due scuole dell’infanzia del Comune. Infatti, l’ampliamento partito nell’ottobre 2023 è stato concepito in previsione dei lavori, partiti nell’estate di quest’anno sulla Scuola d’infanzia comunale. Gli interventi proposti pertanto hanno avuto una triplice valenza: strutturale per realizzare il miglioramento sismico e risolvere le vulnerabilità presenti e adeguare la struttura alle normative in materia di edilizia scolastica ed energetica per trasformarla in una struttura con prestazioni energetiche innovative.

La struttura, poi, è stata adeguata anche dal punto di vista della sicurezza in materia di prevenzione antincendio, garantendo l’utilizzo della struttura a 149 utenti tra bambini (132) e personale scolastico (17 tra educatrici e ausiliari). Ora è in grado di ospitare 6 sezioni, le due della materna parrocchiale e le quattro della materna comunale, al momento inagile per i lavori. L’intervento costato quasi 1,3 milioni di euro, cui si sono aggiunte spese per 31.600 euro circa di arredi, è stato finanziato attraverso fondi assegnati al Commissario delegato dal MIUR per l’edilizia scolastica relativi agli interventi per il terremoto 2012, mentre il restante importo di 629.083,88 euro con risorse del "fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali". Una delle caratteristiche che distinguono questo intervento è la sua trasformazione in una struttura ad alte prestazioni energetiche attraverso l’adozione di tecnologie che consentono di raggiungere elevati obiettivi di eco-sostenibilità e comfort interno, abbattendo le emissioni annue di gas serra e prevedendo l’utilizzo di fonti rinnovabili per rendere l’immobile sempre più carbon free, più sicuro per quanto riguarda l’approvvigionamento e meno costoso per quanto riguarda i costi dell’energia. L’inaugurazione alla presenza della Commissaria del Comune dottoressa Teresa Inglese, del parroco e di altre autorità avrà inizio alle 9.30.

Alberto Greco