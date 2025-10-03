La Scuola Pallamano Modena si presenta al Caffé Cagliari

Mercoledì di gala per la Scuola Pallamano Modena che ha presentato ufficialmente la squadra targata Pantarei Italia che sarà al via da sabato 18 ottobre (sfida alle 20,30 sul campo del Vigasio) nel campionato di Serie A Silver, il secondo gradino della pallamano nazionale, dopo la promozione dalla A Bronze dello scorso aprile. L’evento si è svolto presso la sede dello sponsor Caffè Cagliari, in via Giordano 127 a Modena, alla presenza dell’ad dell’azienda Alessandra Cagliari e degli altri sponsor che sostengono la società. La presentazione è stata un’occasione per la squadra e lo staff per visitare gli impianti storici di tostatura e confezionamento della Caffè Cagliari e per visionare il museo dedicato alle macchine da caffè. Durante la presentazione sono state svelate le nuove divise da gioco che accompagneranno i giocatori nel corso della stagione. Il presidente Francesco Sgarbi e il vicepresidente Denis Merighi hanno parlato degli obiettivi per la stagione, che riguardano non solo la prima squadra maschile, ma anche la squadra femminile, che parteciperà per la prima volta all’A2, la formazione di B e le formazioni giovanili, sia maschili che femminili. "Uno dei nostri aspetti distintivi – hanno spiegato – l’approccio basato sul supporto del territorio e sulla solidità del progetto sportivo. Le squadre di A Silver maschile e A2 femminile sono infatti formate in larga parte da atleti cresciuti nel nostro vivaio o provenienti da altre realtà locali".

d.s.