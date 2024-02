La seconda giovinezza del dialetto. Un club per tramandarlo ai ragazzi: "Riscoperto anche nelle famiglie"

Qualcuno ha lanciato un allarme preoccupato: entro qualche anno – si dice – nessuno saprà più parlare in dialetto, e fra inglesismi, sigle, faccine e slang veicolati dalla tv e dai social, le nostre bellissime parlate regionali finiranno per estinguersi come i dinosauri.

"Eppure noi abbiamo fiducia e tanti segnali ci dicono che si sta effettivamente riscoprendo il dialetto, e ne siamo felici – assicura Giancarlo Iattici, presidente della Società del Sandrone –. Effettivamente appena una decina di anni fa anche noi notavamo una generale disaffezione verso i dialetti, e pensavamo che si sarebbe andati verso una disfatta generale, ma di recente abbiamo visto un ritorno, favorito anche da un interesse di alcuni intellettuali e giornalisti che hanno ritrovato e riproposto l’utilizzo di espressioni vernacolari locali".

È pur vero che il dialetto s’impara soprattutto in famiglia, e devono essere prima di tutto i genitori e i nonni a proporlo ai ragazzi. "Andando a incontrare i ragazzi nelle scuole, ci siamo resi conto che alcuni conoscono delle espressioni dialettali, proprio perché le hanno sentite in casa – sottolinea Matteo Cassiani, interprete di Sgorghiguelo –. Per esempio, ‘Sa dit?’, ovvero ‘Cosa dici?’. Oppure ‘Dio at bendèsa’, Dio ti benedica. Qualcuno altro conosce perfino come... mollare qualche accidente in dialetto". E l’affetto verso il dialetto è dimostrato anche dal successo del calendario "Tin bòta", curato proprio dalla Società del Sandrone, che ogni giorno propone un’espressione tipica: "Alcuni bimbi ci hanno detto di averlo in casa e di avere imparato a pronunciare qualche parola dai loro nonni che sono peraltro ancora molto giovani".

Anche per incentivare l’amore al dialetto e trasmetterlo alle nuove generazioni, già da qualche anno la Società del Sandrone ha avviato una serie di attività proprio rivolte ai giovanissimi.

"Abbiamo fondato il Club degli Sgorghigueli di cui fanno parte più di cento ragazzini, che periodicamente invitiamo qui in sede, per trascorrere qualche ora insieme ai nostri animatori – spiega Iattici –. Imparano a conoscere le maschere, fanno piccoli lavoretti, costruiscono burattini, e noi cerchiamo di insegnare loro anche qualche parola in dialetto, con canzoncine, filastrocche, proverbi, modi di dire. Organizzeremo anche visite all’Orto botanico, alla scoperta delle piante fondamentali della cultura contadina, e insegneremo i giochi di una volta. In maggio ci sarà poi una visita guidata intorno al Duomo, con storie, racconti e giochi".

Stefano Marchetti