"La sede Arpae non deve chiudere"

"La sede di Arpae a Pavullo non deve chiudere, né deve essere spostata a Fiorano. Attendiamo risposte dalla Regione e allo stesso modo una presa di posizione del sindaco Venturelli". È Federica Galloni, portavoce Fdi Pavullo, a lanciare questo messaggio. In proposito, il consigliere regionale Luca Cuoghi (Fdi), nei giorni scorsi, ha depositato un atto in Assemblea Legislativa affinché la Regione valuti meglio la decisione di chiudere questa sede pavullese dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia. "Purtroppo – spiega Federica Galloni, portavoce Fdi Pavullo - apprendiamo come il piano di riorganizzazione dell’ente lascerebbe senza un presidio locale di Arpae, un territorio, quello del Frignano, che rappresenta quasi il 50% della superficie provinciale e che tocca ben 17 comuni. Il presidio di Pavullo investe un territorio caratterizzato da fragilità ambientale, che, come tale, va maggiormente tutelato. Per questo apprezziamo le parole del Presidente dell’Unione dei Comuni, nonostante la decisione venga da un chi appartiene al suo stesso partito. Attendiamo dalla Regione le motivazioni che hanno spinto il servizio regionale di Arpae a ipotizzare la chiusura e il trasferimento della sede da Pavullo a Fiorano e se non ritenga di dover sospendere tale decisione. Sarebbe l’ennesima perdita di un servizio in montagna, nonostante tutti i proclami della Regione sulla necessità di investire in questo territorio".

w. b.