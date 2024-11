La segretaria Federica Venturelli: "Rifiuti, Pd centrale nelle scelte"

Si è riunita mercoledì sera la segreteria comunale dopo il voto. La segretaria comunale Federica Venturelli ha comunicato che a breve partirà la fase congressuale che terminerà probabilmente tra febbraio e marzo con l’elezione dei segretari comunali e provinciali.

Venturelli, il Pd alle Regionali aumenta la percentuale, ma diminuiscono i voti rispetto al 2020: bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno?

"La città di Modena chiude con un risultato in termini percentuali storico, raggiungendo quasi il 49% dei consensi, staccando il secondo partito di quasi 30 punti. Il nostro è il capoluogo con il risultato migliore rispetto alla provincia. L’astensionismo è un problema, ma in proporzione la diminuzione del Pd è stata contenuta (7,6%) rispetto al 21,5% del centrodestra. Il Pd è stato unito e abbiamo dimostrato che le sensibilità interne devono essere una fucina di idee e non centri di potere".

Qual è il sentiment generale della segreteria comunale? "Grande gioia e anche una sana stanchezza fisica. È un Pd in salute che cresce ed è un’ottima cosa, ma da solo non basta. Il Pd deve ambire ad essere perno di una coalizione ampia e forte, tanto più forte quanto è forte il Pd e i partiti che la compongono".

A proposito, la sensazione è che il voto positivo per il Pd aumenterà il potere contrattuale del gruppo nei confronti della giunta. Per esempio su rifiuti e urbanistica.

"Il Pd sostiene il sindaco Mezzetti e la giunta, e deve continuare ad essere centrale nelle scelte politiche della città e a contribuire a tenere unita la coalizione di centro-sinistra".

Adesso che le regionali si sono concluse si dimetterà dalla segreteria in quanto assessora?

"Modena è dentro una cornice provinciale e regionale e quindi le fasi congressuali che si apriranno, si apriranno per tutti, cittadini compresi. Inizia una nuova fase per il partito. Sapere di avere dato tutto in questi anni, affrontando 4 elezioni, aumentando il protagonismo e la presenza del partito in città e lasciarlo col 49% dei consensi mi riempie di orgoglio".

Dicono che sia l’ex sindaco Muzzarelli a non volere che lei si dimetta perché ha bisogno di una figura di riferimento all’interno del partito

"È chiacchiericcio infondato. Ho detto che dopo le elezioni si sarebbe avviata, per tutti, la fase congressuale e così sarà".

Che partito modenese auspica per il futuro?

"In questi 3 anni abbiamo dimostrato che può esistere un nuovo modo di fare politica. Che le storie di tutti devono essere una ricchezza ed essere rispettate. Non possono, però, essere una scusa per rimanere ancorati a logiche vecchie e antistoriche. Un partito in cui si può avere fiducia e rispetto, dove l’avversario è la destra e non il compagno di partito. Che si può guidare il primo partito della città di Modena a 26 anni ed essere donna e spero che questa esperienza possa aiutare tante altre giovani donne a dire la loro e fare politica. Siamo il partito più votato dai giovani e, insieme ai Giovani Democratici, sarà fondamentale capitalizzare questo risultato".

Gianpaolo Annese