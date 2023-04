La segretaria Venturelli "Polo Conad, Pd isolato? Alle elezioni non lo sarà Sacca: dialogo continuo"

di Gianpaolo Annese

La segretaria del Pd cittadino Federica Venturelli prova a parare gli strali giunti dopo l’approvazione a maggioranza su polo logistico Conad.

Venturelli, il Pd è rimasto isolato sull’approvazione del progetto.

"A onor del vero c’è stata una grande frammentazione dentro tutte le forze politiche e le coalizioni. A dividersi è stato innanzitutto il centrodestra, con Fdi e Lega attestatesi su posizioni diverse e i monogruppi assenti o astenuti. Il M5S si è contraddetto tra voto della delibera e mozione dei Verdi, mentre il Pd, compatto, ha votato coerentemente con il lavoro degli ultimi due anni, un lavoro volto a un cambio radicale del progetto Conad".

Resta il problema politico dell’isolamento del Pd.

"La destra fa il tifo per un Pd ’isolato’ nel 2024, ma questo non accadrà. Siamo al lavoro per un’alleanza larga di tutto il centrosinistra, partendo ovviamente dall’attuale maggioranza. Non è certo un singolo voto in un’intera consigliatura a poter definire il Il Pd ’isolato’ o a pregiudicare questo percorso".

Il quartiere ritiene però ci sia stato un deficit di partecipazione.

"Ricordo che la prima iniziativa politica sul futuro dell’area Civ&Civ l’abbiamo organizzata noi. Era il mese di ottobre 2021. Da allora abbiamo incontrato tantissime volte i residenti, anche prima che si costituissero in comitato. Un dialogo che ha portato alla stesura della lettera del sindaco alla conferenza dei servizi e a due ordini del giorno (del Pd) approvati in consiglio comunale, con proposte che sono state alla base del radicale cambiamento del progetto. Anche per il futuro stiamo programmando diverse assemblee su tutta la città".

Però sulla Pro Latte Carpentieri e Lenzini hanno sentito il bisogno di annunciare un percorso serio di partecipazione…

"In tutta onestà lo avevamo già annunciato ben prima del voto. Sul futuro dell’area Ex Pro Latte e sull’ampliamento Cpc (su cui, ricordo, c’è già stato un voto unanime del consiglio nel luglio 2022) siamo stati gli unici a portare una proposta in consiglio. Le opposizioni nessuna. Abbiamo anche già depositato un’altra mozione che discuteremo in aula su come instaurare un percorso partecipativo forte sull’accordo di programma. Sono curiosa di capire cosa voteranno le opposizioni".

In particolare i cittadini a nord della ferrovia chiedono più verde.

"Ed è infatti in quella direzione che stiamo lavorando. La rigenerazione urbana porterà alla Sacca un aumento della superficie verde superiore al 30%. I dati sono pubblici, stiamo parlando di oltre 115mila metri quadri che da industriali diventeranno verde pubblico nei diversi comparti interessati".

In vista delle amministrative sembra che la Sinistra, Verdi si stiano organizzando per conto proprio.

"Il sindaco Muzzarelli è il riferimento di tutta la maggioranza e il programma di governo 2019-2024 è pienamente rispettato. Per ciò che concerne il Pd il congresso è terminato e si è aperta una nuova fase. Abbiamo svolto una assemblea cittadina alla presenza di 200 persone e di tutti i partiti di maggioranza. Siamo al lavoro per costruire un progetto di città del futuro, sostenere con un sistema di alleanze, ’un nuovo modello Modena’".