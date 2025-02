"La sera c’è caos: serve un rimedio"

"Mi muovo in questa zona soprattutto per accompagnare le mie nipoti alle attività – dice Ivan Zoboli – e devo dire che la situazione traffico, che arriva da via Panni, è insostenibile, soprattutto negli orari serali, ovvero dalle 17.30 in poi.

Facendo questa strada spesso ho notato che, nonostante i dossi, spesso si resta imbottigliati. Tra l’altro in una strada brutta, teatro di incidenti. Per questo, una strada che ti porta direttamente su strada Saliceta da via Giardini potrebbe essere utile soprattutto per ridurre un po’ il traffico tra via Panni e via Giardini".