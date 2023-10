La sera prima lite fuori dal circolo Arci. Era risultato ubriaco a un controllo

Sabato sera la vittima era stata coinvolta in una lite fuori dal circolo Arci di Ravarino, nella Bassa modenese.

In quella occasione i militari avrebbero constatato lo stato di ubriachezza del 30enne.

A raccontare l’accaduto è il presidente del circolo Arci Luciano Salvi: "E’ successo all’esterno, siamo circondati da un’area pubblica – puntualizza –. Lì due persone che non conosciamo (il ragazzo tunisino e presumibilmente un amico, ndr) hanno avuto un diverbio con alcuni ragazzi che frequentano abitualmente il nostro circolo. Parlavano in arabo, minacciavano in sostanza che sarebbero tornati a regolare i conti.

E durante la lite sono state anche rotte delle bottiglie per usarle come arma impropria.

Ma non mi risulta che siano arrivati alla violenza. Si è trattato di un diverbio verbale, tra l’altro durato molto poco.

Ho chiamato i carabinieri ma, subito dopo, dalla finestra ho visto che la situazione si era tranquillizzata. I militari sono comunque arrivati e hanno portato via una persona".

Salvi non sa se si trattasse proprio della vittima.

In quella circostanza, in ogni caso, sarebbe stato appurato lo stato di ubriachezza di Sakka Taissir.

E’ possibile che fosse già ubriaco quando è arrivato all’esterno del circolo e che abbia comprato alcol altrove per poi bere nel parco. Lì la lite, forse innescata da alcune offese.

Resta da chiarire cosa sia successo tra le 23 e ieri mattina, quando il giovane tunisino è stato trovato morto e resta da chiarire cosa ci facesse il 30enne a Ravarino.

"Non conosciamo il ragazzo trovato morto, non è un nostro abituale frequentatore" dice Salvi.