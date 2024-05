La sfida della prof Modena . Sanità, sicurezza, imprese: "Ora servirà un riscatto"

di Eugenio Tangerini

Si potrà essere d’accordo o no sulla sua ricetta politica, ma una cosa è certa: Maria Grazia Modena è molto abile nel coniare slogan. I più recenti sono arrivati ieri, con la presentazione del "programma per il riscatto di una città stremata" e della squadra di candidati. La professoressa si affida a quattro particelle elementari – "intelligenza, sapienza, energia e cuore" – in grado di"scatenare uno tsunami che spazzi via l’accozzaglia dei politici di sinistra e i loro cortigiani". Il progetto è ambizioso e segue la regola delle cinque esse:

"Sanità, sicurezza, solidarietà, sociale e sostenibile".

Con le proposte si parte dalla cultura. "Nel terzo decennio del Duemila – spiega la cardiologa candidata a sindaco con la lista civica Modena x Modena – dovremo puntare sulla cultura umanistica. Serve una facoltà di storia e filosofia, se non vogliamo andare a rimorchio di Bologna. La sede? Accanto alla chiesa di San Pietro".

Poi c’è la questione ambiente. "L’inceneritore, che fa i comodi di Hera ed è un rischio per la salute, deve diventare residuale, fino allo spegnimento. Sì alla raccolta differenziata, ma con un servizio migliore".

Strettamente collegata la mobilità: "Via i maxi filobus, largo alle bici e a mezzi elettrici leggeri". E le zone 30? "Solo nei punti di fragilità". Quanto alla sanità, "i direttori degli ospedali non voteranno certo per me, ma è ora di cambiare: serve un’azienda unica provinciale. Ci sono troppe sovrapposizioni che allungano le liste di attesa e peggiorano il servizio". Netta discontinuità in urbanistica: "Basta cemento, puntiamo sulla rigenerazione urbana, che finora è rimasta lettera morta". Sul tema sicurezza "non chiediamo miracoli, ma solo di applicare il patto per Modena siglato da ministro, prefetto e sindaco nel 2022".

Lavoro e imprese: "Altro che slow food e fast car: i negozi chiudono e le periferie sono un deserto. Bisogna produrre più conoscenza e trasformarla in valore". E poi arriva la lista dei candidati, 17 donne e 15 uomini. Avvocati, medici e professionisti, ma anche pensionati, studenti e personaggi dello sport.

"La chiamo armata Brancaleone: siamo diversi ma c’è armonia".

Il più giovane è Matteo Zaccarelli, 19 anni, rappresentante degli studenti al liceo Muratori San Carlo. "Pd e liste di sinistra – dice – spostano l’attenzione dalla

microcriminalità ad altri temi, ma basta chiedere qual è la situazione alle ragazze che si fanno scortare all’uscita da scuola. Il problema si affronta anche con interventi sociali: diamo motivazioni a chi è sradicato".

Ci sono presenze eccellenti, come la scrittrice Paola Giovetti ("risorsa speciale"), l’ex direttrice del carcere di Sant’Anna Federica Dallari e Camillo Po, ex dirigente bancario noto nei quartieri.

Con loro vecchie conoscenze del Consiglio comunale come Eugenia Rossi che "respira" urbanistica e l’ambientalista Vittorio Ballestrazzi. C’è anche Claudio Sgarbi, anima della pallamano. Un terzetto, quest’ultimo, che stando alle critiche condiziona la lista da sinistra. "Macché – sbotta la professoressa – destra e sinistra sono categorie superate. Questa è una lista sociale che non riconosce i partiti:

liberale, democratica e cristiana". "Quanto a noi – chiosa Sgarbi – se c’è una cosa che ci accomuna è la sofferenza patita nei rapporti con l’amministrazione".

Alla fine si va sul personale. Professoressa, ha debuttato a sorpresa tre mesi fa lodando il sindaco Muzzarelli. Un errore? "No, un modo elegante per essere sarcastica: l’ho lodato per poi stangarlo". E i suoi avversari di oggi?"Parlano in politichese e conoscono i bilanci, ma io conosco la gente".