La sfida di Luca Negrini: "Emergenza criminalità. Taser alla polizia locale e parchi da recuperare"

Il candidato sindaco del centrodestra (Fd’I, FI, Lega, Noi modenesi, Unione di centro) Luca Negrini sta elaborando il programma. La sicurezza sarà la madre di tutti i capitoli.

Negrini, è che ritenete la sicurezza il punto debole del centrosinistra.

"Più che altro ritengo che il punto debole della sinistra sia l’approccio a questo tema. La sicurezza è il cardine della visione di città. È da lì che passa tutto. Vuoi che la gente utilizzi di più i mezzi pubblici? Rendili migliori e più sicuri. Vuoi che Modena diventi più attrattiva dal punto di vista turistico e culturale? Rendi la città più sicura, il che passa anche attraverso la manutenzione degli spazi pubblici".

È il governo però attraverso le forze dell’ordine che deve garantire l’ordine pubblico.

"Se si guardano i dati degli arrivi degli agenti sono in costante aumento. Recentemente anche il ministero della Difesa ha incrementato il numero di militari per l’operazione ‘Strade sicure’. Occorre che ognuno faccia la sua parte".

Si riferisce all’impiego della polizia locale?

"Il numero degli agenti di polizia locale è congruo, ma a fare la differenza è il modo di distribuirli e organizzarli. Sento parlare di agenti di quartiere come se fosse una novità: a Modena sono presenti dal 1997. Siamo stati i secondi in Italia ad istituirli, solo che questa gestione blocca le forze in attività che non sono al passo con i tempi. Per questo bisogna modificare l’utilizzo dei volontari garantendo la loro sicurezza, vale a dire impiegandoli in attività consone come gli attraversamenti pedonali a ridosso delle scuole. Anche qui occorre un approccio pratico e 60mila euro di soldi pubblici per comprare l’edicola di piazza Matteotti non lo è".

Anche voi avete chiesto presidi in centro alla sera.

"Sì, ma non è quello il modo. Si è deciso di attivare in quel chiosco la presenza anche di volontari che svolgono un importante lavoro, ma non hanno la formazione necessaria per contrastare l’irregolarità. Forse non è chiaro che la microcriminalità è cambiata".

In che senso?

"È molto più violenta. Una volta la divisa fungeva da primo deterrente adesso non è più così. Ecco perché noi abbiamo sostenuto la dotazione del taser per gli agenti. È dimostrato che il solo estrarre tale strumento, senza usarlo, nel 40 per cento dei casi induce la persona a più miti consigli".

Strumento un po’ invasivo.

"Per noi è più invasivo il tentato stupro o il pestaggio. È più invasivo avere la paura ogni volta che i tuoi figli escono alla sera".

Ma secondo lei Modena è una città pericolosa?

"Modena è in emergenza sicurezza perché la situazione è stata sottovalutata. Prima era tutto riconducibile ad una zona, adesso il problema è esteso alla totalità della città. E questo anche perché si lasciano degradare alcuni luoghi e, come si sa, degrado chiama criminalità".

Quali sono le zone più a rischio?

"Quali non lo sono? Occorre procedere, anche qui, in modo pratico e iniziando, ad esempio, con il riconsegnare i parchi alla città. Non possiamo permettere che i nostri anziani, chi svolge attività fisica, le famiglie con i bambini, non utilizzino gli spazi pubblici per paura".

È d’accordo sull’impiego degli street tutor che sostiene il candidato Massimo Mezzetti?

"Ci sono già, al massimo bisogna comprendere se con una gestione corretta delle unità di polizia locale sarà ancora necessario impiegarli. Questo denota da parte di Mezzetti scarsa conoscenza del territorio".

Romano, bolognese. A differenza sua che è modenese doc...

"Guardi che il punto non è essere modenese doc. Sorrido quando vengono strumentalizzate le mie parole soprattutto quando penso che mi attaccano dicendo che me la prendo con chi non è nato qua senza sapere che la mia compagna è pugliese. Il tema è la conoscenza della città e delle mutazioni che ha subito. Averci vissuto negli ultimi dieci anni per me è un requisito importante".

Modena invoca una questura di Fascia A.

"Arriverà la promozione di grado, ma è stato fatto credere che questo comporterà un cambiamento drastico e questo non è vero. Il numero di agenti che sono arrivati e arriveranno è superiore a quello che avremmo ottenuto con l’innalzamento che riguarda per lo più il potenziamento delle qualifiche dirigenziali. È importante comunque mantenere un rapporto istituzionale, non contaminato delle ideologie".

Cosa intende?

"Un sindaco che parla con le altre istituzioni lo deve fare nel solo interesse dei cittadini qualsiasi sia il colore politico dell’interlocutore. Se io dovessi diventare sindaco mi ricorderò di essere il rappresentante di tutti, anche di chi non la pensa come me e anche quando sarò di fronte a rappresentanti dello Stato assumerò sempre un modo di relazionarmi istituzionale. Il sindaco indossa la fascia tricolore con il simbolo della città non del partito. Che risultato può produrre trattare come ha fatto Muzzarelli il ministro Piantedosi, interrotto più volte, oppure inviare una circolare al ministro Salvini in cui lo accusa di praticare una ‘politica criminale’? È evidente che si creano irrigidimenti, è un modo di fare ideologico e fazioso che non fa il bene di Modena e ha più volte danneggiato i modenesi".