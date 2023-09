"La sfida è mantenere un prodotto di qualità a prezzi contenuti"

"Saldi a singhiozzo? Sì, lo confermo – spiega Barbara Ferrari, componente consiglio provinciale Fismo Confesercenti Modena –. Il caldo ha rappresentato un vero e proprio ostacolo, perché le persone nei giorni più roventi circolavano meno, soprattutto nel centro storico, dove ho un negozio anch’io. Quando poi il clima è tornato più vivibile, le cose sono migliorate". Ma c’è un aspetto in particolare "che ho notato – continua Ferrari –: c’è stata una svolta, in negativo, a seguito dell’alluvione che ha flagellato l’Emilia-Romagna. Come se nella testa delle persone fosse scattata la paura di perdere le cose che si hanno, un timore che ha frenato in un certo senso anche i nuovi acquisti. E, non per ultimo, non dobbiamo dimenticarci la difficile situazione economica che molte famiglie stanno vivende, ostacolate dal caro-vita. Ovviamente anche quello incide, e non poco". Non è finita. "Chi fa questo mestiere lo sa: un anno può essere positivo e quello dopo negativo e per questo rimane fondamentale cercare di mantenere un ritmo che consenta di riuscire a stare dentro le spese. Noi commercianti in primis siamo ostacolati dai rincari delle materie prime. Il trucco è fare un attento lavoro di ricerca, in modo da mantenere prodotti di qualità con un buon prezzo".