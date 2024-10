"La sicurezza idraulica sia un tema centrale"

"Da tempo, durante l’attività consiliare, ho avuto modo di confrontarmi costruttivamente con i comitati dei comuni nati per unire e rappresentare le istanze dei cittadini preoccupati per la tutela del territorio e del rischio idraulico, soprattutto sul bacino del Secchia – sottolinea

Barbara Moretti candidata consiglio regionale M5S –. Crediamo che l’atteggiamento e l’approccio tenuto in questi anni, e dimostrato nella conferenza stampa di venerdì, dai tre comitati presenti, basato sui fatti, sui pareri e sul lavoro degli esperti, così come dal confronto con le istituzioni, sia l’atteggiamento giusto per lavorare costruttivamente alla sicurezza idraulica che, anche se meno percepita ed evidente come quella legata alla criminalità, riguarda tutti e potrebbe riguardare tutti, come successo in Romagna, con effetti devastanti. Crediamo che il contributo dei comitati sia da valorizzare e da mettere a sistema nel nuovo governo della Regione Emilia-Romagna, insieme alla necessità di porre il rischio idraulico, che le relazioni tecniche confermano ormai da anni sempre più alto, tra le priorità assolute. E’ un dato di fatto".

Non solo. "Sul fiume Secchia, dopo troppi anni di immobilismo bisogna urgentemente proseguire con ciò che è sul tavolo, ovvero l’adeguamento alle piene TR50 della cassa di espansione, necessario anche per meglio proteggere i territori a valle. Non è più possibile procedere e accontentarsi, come è successo solo dopo l’alluvione del 2014, di interventi parziali o a macchia di leopardo che pur costosi non portano nulla in termini di aumento complessivo della sicurezza idraulica. Bisogna ascoltare e tradurre in pratica ciò che gli scienziati e tecnici ci dicono da anni".