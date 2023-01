"La sicurezza stradale è la nostra priorità"

"Una delle nostre priorità è la massima attenzione al contrasto delle condotte pericolose, che siano di circolazione stradale o di convivenza civile". L’ha detto il comandante della Polizia Locale Roberto Riva Cambrino in occasione della festa di San Sebastiano, patrono del Corpo, che si è svolta ieri pomeriggio in piazza Grande. Un messaggio che diventa ancora più significativo dopo l’ultima scia di sangue sulle nostre strade con quattro morti dall’inizio dell’anno. Il comandante ha fatto riferimento non solo a controlli intensificati ma anche alla strumentazione per limitare comportamenti scorretti; dalla velocità alla distrazione al volante, dalla guida dopo uso di droga o alcol al mancato rispetto della segnaletica. A tale proposito ha ricordato l’installazione di quattro nuovi fotored in città non ancora operativi; in via Emilia Est, all’intersezione con via Bonacini, in direzione centro città; in via Emilia Ovest all’incrocio con strada nazionale per Carpi, in direzione centro; in viale Italia, all’incrocio con strada san Faustino, in entrambe le direzioni di marcia e per i veicoli in direzione verso la città, lo strumento rileverà anche i superamenti del limite di 50 chilometri orari. Quasi 2.300 gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale di Modena nel 2022 (erano stati 2.100 l’anno precedente) complessivamente oltre 1.170 i feriti e sette le persone decedute. A fronte di questo drammatico bilancio sono aumentati anche i controlli e l’attività di prevenzione. Lungo le strade cittadine le pattuglie hanno controllato oltre 8.270 veicoli e 8.870 persone; altri 38.550 veicoli attraverso le strumentazioni Targa System e Safer Traffic Mobile. Dopo la pandemia sono poi riprese anche le attività di educazione stradale nelle scuole anche grazie a un nuovo simulatore di guida che consente di riprodurre le condizioni di chi si mette al volante dopo aver bevuto. Nel corso del 2022 sono stati denunciati oltre 70 automobilisti con tasso alcolico sino a tre volte superiore quello consentito. il Comune ha inoltre lanciato una campagna di comunicazione sul fenomeno, in aumento, di chi si mette alla guida dopo aver bevuto dal nome "Cambia il finale". Ma l’attività deglii agenti di via Galilei è ad ampio raggio.

"Proseguiremo sulle tracce di quanto già fatto – ha detto Riva Cambrino – digitalizzazione, formazione del personale, continueremo a coltivare con videosorveglianza e tecniche operative le indagini che hanno dato già frutti positivi, e poi la gestione di eventi, dalle partite di calcio ad eventi estemporanei come il rave party, o eccezionali come il cantiere delle riprese cinematografiche per il film su Ferrari". La cerimonia, alla quale hanno partecipato tutte le autorità cittadine, è proseguita con la deposizione di una corona al Sacrario della Ghirlandina seguita dalla Messa in duomo.

Emanuela Zanasi