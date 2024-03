La signora Coriandoli tra sorprese e ironia

Ironica, verace, maliziosa e sottilmente perfida, la signora Emma Coriandoli ha trovato una nuova giovinezza a "Che tempo che fa" con Fabio Fazio. Ogni settimana la vedova terribile (e solo apparentemente svagata) racconta la storia delle sue amiche di Bagnacavallo che inevitabilmente riescono... a far fuori i loro anziani mariti, trascinandoli in esperienze estreme: una ha convinto il consorte a lanciarsi dal tetto per impersonare Babbo Natale, l’altra lo ha lanciato a tutta birra in monopattino per farlo arrivare primo a "Bagnacavallo Express", ma il risultato non è stato proprio felice. "Eh, un po’ dispiace...", commenta sempre la Coriandoli, con un sorriso sardonico.

La Signora Coriandoli è la ‘creatura’ più famosa di Maurizio Ferrini, simpaticissimo comico romagnolo, arrivato alla ribalta grazie a Renzo Arbore e a "Quelli della notte". E proprio lei sarà protagonista, stasera alle 20.45 al PalaRound di San Felice sul Panaro, dello spettacolo "Ironico blues" organizzato dal Comune in occasione della festa della donna. Il titolo richiama la canzone lanciata qualche settimana fa: la signora Coriandoli ha scoperto una app per farsi portare la colazione a casa, crede di ordinare i Kinder e invece finisce su Tinder, app di incontri e appuntamenti. La sorpresa è assicurata.

"Nella mia vita sono stato circondato da donne – ha raccontato l’attore romagnolo –, e sono entrato in sintonia con la mentalità delle donne", e soprattutto di quelle romagnole che hanno sempre una marcia in più.

Vere rezdore, che tengono le redini della vita... e anche dei loro mariti.

